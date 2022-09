Tak i jevíčský střelecký prach může být někdy zvlhlý. Kdo to by byl řekl po skvělém startu malohanáckého celku do sezony, že zrovna proti zatím nevýraznému Mladějovu se tamní ofenzivní mašina zadrhne… Domácí celek nedokázal proměnit žádnou z mnoha šancí ani proti soupeři, který dohrával víc než půl hodiny v deseti po Prusákově červené kartě. I přes vlažný nástup se Jevíčští dokázali dostávat do gólových příležitostí, ale proti jejich využití stálo břevno, nebo zasáhl pohotový brankář Motyčka, případně bylo zakončení nepřesné. Hosté několikrát zahrozili z ojedinělých protiútoků, ale i Trávníček v domácí svatyni byl pozorný a míč za záda nepustil.