Před pěknou diváckou kulisou v Morašicích vyzněl první poločas výsledkově i herně o něco málo lépe pro domácí, čehož důsledkem bylo jejich těsné vedení po ideálně umístěné střele Skaly z hranice šestnáctky. Hned po přestávce se však po pěkné kombinaci prosadil Adam Hegr a po 272 minutách ukončil podzimní morašickou neprůstřelnost. A nedosti na tom, také rozhodující akci sehráli ve druhé půli o poznání živější a nebezpečnější hráči Pomezí, když se ze samostatného úniku prosadil Václav Hegr. Snaha domácích o vyrovnání vedla k několika standardkám a závarům, ale obešla se bez gólového vyjádření.

Marná snaha morašických fotbalistů v závěru zápasu o vyrovnání. | Video: Radek Halva

Mladějov přijel protáhnout svoji vítěznou šňůru do Vendolí a ještě po uplynutí 90 minut se zdálo, že se to nepovede, jelikož na proměněnou penaltu nejlepšího střelce okresního přeboru Staňka odpověděl zkraje druhé půle domácí Navrátil. Už to potom vypadalo, že strhnout výhru na svoji stranu se nepodaří nikomu, ve třetí nastavené minutě však obranou soupeře proběhl Vondráček a jeho zakončení zajistilo Tatranu přece jenom čtvrté vítězství v řadě.

Zajímavý způsob, kterak v soutěži sbírat potřebné body, zřejmě objevili Sebraničtí. Spočívá v tom, že do poločasu je potřeba nechat hrát soupeře a pustit ho klidně i do vedení. V případě derby proti Hornímu Újezdu dokonce dvougólového. A potom zahájit „záchranné práce“ vedoucí k obratu. V tomto případě na to potřebovali čas do 69. minuty, kdy se trefil kanonýr Krivák na 3:2 a to byl klíčový moment zápasu, Vícekrát se totiž stav nezměnil.

Újezd Horní je nadále bez bodu, stejně jako Újezd Dolní, z tohoto pohledu bude mít vzájemné derby v následujícím kole ještě větší náboj. „Dolňák“ nyní podlehl poličské rezervě, kdy sice záhy získal náskok, ovšem během tři minut bylo skóre naruby. Výsledek byl na vážkách do 78. minuty, kdy rozhodčí Prokop nařídil proti domácím penaltu, načež se na něho snesly hromy a blesky, v případě dvojice Nádvorník – D. Frank nepublikovatelné a „odměněné“ červenými kartami. Zahoran pokutový kop proměnil a v jaké atmosféře se dohrávalo, asi netřeba popisovat…

Úspěšně pokračoval ve své podzimní „tour“ po venkovních stadionech Hradec, který třemi zásahy v rozmezí osmi minut druhého poločasu zlomil protivníka z Boršova. Ten se zatím chlubí docela zvláštními výsledky, když venku dvakrát vyhrál, zatímco ze dvou domácích pokusů nic neuhrál.

Souboj tradičních rivalů z Dlouhé Loučky a Jevíčka měli pod kontrolou domácí fotbalisté, když si poměrně rychle vypracovali dvoubrankový náskok a dostali vývoj pod svojí kontrolu, po změně stran ještě přidali penaltovou pojistku. Opatov nahradil body ztracené na vlastním hřišti při nejbližší příležitosti na soupeřově půdě, konkrétně v Moravské Třebové, a také zde se jednalo o zdařilou obrátku.

4. KOLO: Boršov – Hradec nad Svitavou 0:3 (0:0). Branky: 71. Marek, 74. a 78. L. Jukl. Moravská Třebová B – Opatov 1:2 (1:1). Branky: 10. Doseděl – 44. Bartoš z pen., 51. Kalánek. Vendolí – Mladějov 1:2 (0:1). Branky: 50. Navrátil – 25. Staněk z pen., 90. + 3. Vondráček. Dlouhá Loučka – Jevíčko 3:0 (2:0). Branky: 18. Crha, 24. Z. Konečný, 75. Kolísek z pen. Sebranice – Horní Újezd 3:2 (1:2). Branky: 35. Otava, 48. Klejch, 69. Krivák – 20. a 33. Opletal. Dolní Újezd B – Polička B 1:3 (1:2). Branky: 11. Nádvorník – 35. Boháček, 38. Krejčí, 78. Zahoran z pen. ČK: 2:0 (77. Nádvorník, 77. D. Frank). Morašice – Pomezí 1:2 (1:0). Branky: 13. Skala – 47. A. Hegr, 78. V. Hegr.

Panování Koclířova na špici okresní III. třídy trvalo pouze jeden týden, než přišel očekávaný duel v Radiměři. Byl to Jan Šmíd, který se hattrickem největší měrou podílel na návratu svého mužstva na první “flek“. Nebylo to však nikterak snadné, domácí sice vedli zdánlivě pohodlně 3:0 a 4:1, ale rival se rozhodně nevzdal, v 79. minutě snižoval Binder na rozdíl jediné branky a utkání tak mělo zápletku do závěrečného hvizdu. Koclířovská stíhací jízda však k bodovému zisku nakonec nevedla, Radiměř vyhrála i svůj třetí domácí zápas.

Také další dvě víkendová zápolení skončila nejtěsnějšími výsledky. Čerství semifinalisté okresního poháru z Čisté si nejhubenějším skóre poradili s linhartickou Metrou a Němčice si zásluhou dvou branek Martina Gyömbera odvezly vítězství zpod Cimburka, kde má svoje domácí prostředí béčko Kunčiny.

4. KOLO: Kunčina B – Němčice 1:2 (0:2). Branky: 75. Blaško – 16. a 33. Gyömber. Radiměř – Koclířov 4:3 (3:0). Branky: 12., 16. a 60. Šmíd, 18. E. Konečný – 52. a 65. Menšík, 79. Binder. Čistá – Linhartice 1:0 (1:0). Branky: 29. Ondruška.

Okresní soutěže mládeže