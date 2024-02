Prvních přípravných devadesát minut. Svitavští fotbalisté zajeli k úvodnímu hernímu testu letošní zimy do Dobrušky na hřiště devátého celku královéhradeckého krajského přeboru. Jakkoli výsledek není v současném období tím nejpodstatnějším, tak remíza zachráněná minutu před koncem byla pochopitelně potěšující. I proto, že svitavská sestava měla k optimu daleko, ale to už je častý úděl zimních přípravných duelů.

SK Dobruška vs. TJ Svitavy. | Foto: FB TJ Svitavy

SK Dobruška – TJ Svitavy 2:2 (1:0). Branky Svitav: Novák, Zoicas. Sestava: Cabal – Tůma, M. Čížek, Češka, Veselský, Horák, Zoicas, F. Čížek, Dürr, Doleček, Fisheriuk (střídali: Chlup, Pikovský, Novák).

Oldřich Palla, vedoucí družstva: Celý zápas měl dobrou úroveň. My jsme měli v prvním poločase herní převahu, nastřelili dvě tyče a břevno. Do vedení však šli domácí po šílené hrubce v naší obraně, když soupeřův útočník dával gól do prázdné branky. Druhá půle byla vyrovnanější. V 73. minutě nepovedený centr Nováka z pravé strany zapadl za překvapeného brankáře do sítě. Vzápětí jsme však znovu zaváhali v defenzívě a pustili soupeře podruhé do vedení. Minutu před koncem jsme sehráli pěknou kombinační akci, na jejímž konci byla vydařená střela Zoicase z hranice vápna k tyči, která stanovila konečné skóre. V sobotu 10. února od 10 hodin hrajeme další přípravný zápas doma v Lánech proti Kunštátu.

SK Dobruška vs. TJ Svitavy.Zdroj: FB TJ Svitavy

První herní zkoušku měl mít o víkendu na programu rovněž druhý zástupce našeho okresu v krajském přeboru z Litomyšle, ovšem jeho utkání s Českou Třebovou bylo zrušeno.

