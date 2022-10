Skvělý jevíčský finiš vymazal dvougólovou ztrátu. Střelecké hody v Třebařově

Litomyšlská Jiskra na tom byla víceméně obdobně, živila naději na bodový počin v Heřmanově Městci do poločasu, v jehož závěru šla dokonce do vedení, leč vůbec nezvládla nástup do druhého a byl z toho rázem rychlý obrat soupeře. Stačila mu na něj jediná minuta a litomyšlští fotbalisté se rázem propadli na nelichotivé čtrnácté místo. A do bídné série se zapojil také třebovský Slovan a jedenáctka statečných v jeho barvách, ani toto vystoupení ve Vysokém Mýtě na bodový počin nestačilo. Nezbývá tudíž nic než pevně doufat, že středeční kolo bude výsledkově vypadat absolutně jinak.

Moravany – Svitavy 4:1

Tomáš Fišer, trenér TJ Sokol Moravany: Měli jsme dobrý vstup do utkání. Hráči plnili pokyny, ale po našem zvýšení na 3:0 koncentrace polevila a záhy soupeř snížil. Ve druhém poločase jsme ještě zvýšili vedení. Až na pár pasáží, se kterými jsem nebyl spokojený, si kluci došli celkem v klidu pro vítězství.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: V první řadě musím uznat, že domácí vyhráli zaslouženě. Především jejich mladí hráči mě výkonem překvapili, byli na tom lépe rychlostně i kombinačně. Přesto v nás určitá hořkost a pachuť zůstala, neboť první a třetí brance domácích předcházely z našeho pohledu zcela zjevné ofsajdy, na které asistent rozhodčího nereagoval. My jsme se trochu vzmátořili po Palatkově snížení na 3:1, naše hra začala vypadat přece jenom lépe, jenže přišel nástup do druhého poločasu, jednoduchý nákop ze strany, který jsme odvrátili jenom k domácímu Novákovi, ten s přehledem zvýšil na 4:1 a bylo po zápase. My se ale nechceme vymlouvat na rozhodčí. Náš problém je v tom, že nedokážeme zopakovat předešlý kvalitní výkon, někteří kluci, kteří minule zahráli výborně, s námi nyní v Moravanech ani nebyli…

Vysoké Mýto B – Moravská Třebová 3:1

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: Potěšme se z důležitého tříbodového zisku, ale rodil se těžce. První poločas přitom napovídal tomu, že se zápas bude vyvíjet v náš prospěch, a dostali jsme se do dvougólového vedení. Komplikace bohužel nastaly po hráčské výměně, jako by se s tím ne všichni dokázali vyrovnat. Po snížení na 2:1 totiž upadl náš celek do herního chaosu a čekání na další facku, čemuž zabránil gólman Sůva, jenž soupeři zlikvidoval samostatný únik. Těsně před závěrečným hvizdem jsme výsledek pojistili, když hosté hru hodně otevřeli. Spokojenost u mě panuje pouze s prvním poločasem, s druhým absolutně ne, ten nám totiž nastavil zrcadlo pravdy. Sportovní štěstí tentokrát stálo při nás, ale produktivnější mančaft byl nás potrestal, protože druhá půle byla to nejhorší, co jsme zatím na podzim v přeboru předvedli.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Hrálo se utkání průměrné úrovně. V prvním poločase byli lepší domácí, kteří vstřelili dva góly, my jsme jejich branku ohrozili pouze ojediněle ze standardní situace. Po přestávce se to otočilo, hra se odehrála převážně na polovině soupeře, podařilo se nám rychle snížit a byli jsme blízko i k vyrovnání, jenže Štaffa ani jeden ze svých samostatných úniků ke gólu nedotáhl. V poslední minutě, kdy jsme hru úplně otevřeli, přišel třetí gól v naší síti a bylo definitivně rozhodnuto. Ve Vysokém Mýtě se určitě bodovat dalo, škoda nepovedeného prvního poločasu a nevyužitých možností ve druhém. Dalším problémem bylo, že nás bylo akorát jedenáct a spíše jsem se obával, abychom třeba v případě zranění nedohrávali oslabení a neskončilo to nějakou ostudou.

Heřmanův Městec – Litomyšl 4:2

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Neodehráli jsme špatné utkání, ale doplatili na fatální chyby, kdy jsme soupeři dva góly naprosto darovali. Po fotbalové stránce jsme byli lepší, ale nebyli dostatečně efektivní. Bohužel zásadním způsobem do zápasu zasáhl i rozhodčí, který nám naprosto nepochopitelným rozhodnutím sebral samostatný únik na branku a domácím naopak daroval standardní situaci, ze které jsme inkasovali. Musíme se z tohoto nezdaru oklepat a ve středu zvládnout domácí utkání.

8. KOLO: Choceň – Libišany 3:1 (1:1). Branky: Gronych 2, Fikejz – Chmelík. Moravany – Svitavy B 4:1 (3:1). Branky: Novák 2, vlastní 2 (M. Čížek 2 x) – Palatka. Heřmanův Městec – Litomyšl 4:2 (1:2). Branky: Zrůst 2, Salfický, Trnka – M. Hašek, Jireček. Pardubičky – Třemošnice 2:0 (0:0). Branky: Norek z pen., Müller. Vysoké Mýto B – Moravská Třebová 3:1 (2:0). Branky: Sedlák, Dastych, Prušek – Herasymenko. Lázně Bohdaneč – Přelouč 4:0 (1:0). Branky: Hundák 2, Kakrda, Koblížek. Lanškroun – Česká Třebová 1:0 (1:0). Branka: Veselý. ČK: 0:1 (Novotný). Horní Ředice – Holice 2:1 (0:1). Branky: Morávek, Přibyl – Václavek.

Středeční program – 15. kolo: Litomyšl – Třemošnice, Libišany – Moravská Třebová (oba 15.30), Holice – Svitavy (17.00).