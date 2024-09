A nebyly to trefy ledajaké, vždyť pomohl svému mužstvu zaskočit favorizované soupeře z Orlicka. Nejprve se podílel na senzaci v Jablonném nad Orlicí a následně se sám postaral o skalp celku FC Jiskra 2008 v poměru 2:1. „Určitě to nebyl lehký soupeř, hned ze začátku mohli jít do vedení, což se naštěstí nestalo. Týmově bych zápas hodnotil velice slušně, všichni hráli naplno a tak to má být. Po individuální stránce jsem však ze sebe byl zklamán. Neproměnil jsem totiž šance, které jsem měl na noze,“ překvapuje za daných okolností nezvyklou sebekritikou autor obou třebařovských branek Filip Ambrozek.

„První branka padla po krásné kombinaci, která začal od obrany, potom jsem dostal hezký pas, balon jsem si přikryl a zakončil střelou na vzdálenější tyč. Druhý gól padl po hezké souhře s Miroslavem Knápkem který mi nahrával, a skóroval jsem do protipohybu gólmana,“ popsal svoje zásahy dvacetiletý fotbalista, jenž se v minulé sezoně podílel na spanilé třebařovské jízdě okresním přeborem.

Jak bylo zmíněno, jeho střelecké probuzení bylo překvapením nejenom pro třebařovské fanoušky, ale nejspíše i pro něho samotného, protože mezi rozené kanonýry se rozhodně neřadí. „Že bych byl v týmu od střílení branek, to zrovna nevím… Skoro celý život jsem hrál stopera či pravého obránce, ale co si vzpomínám, tak třeba pár hattricků jsem vstřelil. Ale to byla spíše záležitost dorostu v Moravské Třebové,“ říká Ambrozek, který v mládežnických kategoriích SKP Slovan strávil převážnou část dosavadní kariéry.

Fotbal v televizi? Moc mě nebaví

A právě odtamtud má i nejhezčí střelecké vzpomínky. „Jak říkám, celý život jsem hlavně bránil, takže moc hezkých gólů se mi dát nepodařilo dát. Ale kdybych měl vybrat, tak by to byl jeden v moravskotřebovských barvách, kdy jsem skóroval hlavou. Pro někoho by byl možná obyčejný, ale pro mě v tu dobu znamenal hodně,“ loví v paměti Filip Ambrozek.

Třebařov je nováčkem I. B třídy, krajskou soutěž hraje po padesáti letech, ale s nějakými prohlášeními „při zdi“ na jeho hvězdu posledních týdnů nechoďte. Že právě se svými spoluhráči porazil dva rivaly, kteří ještě na jaře hráli I. A třídu? No a co? „Mám po celý život velké ambice, tak bych určitě chtěl I. B třídu vyhrát,“ hlásí s odhodláním. „Se začátkem soutěže jsem spokojen, mohlo to být lepší, ale taky horší. Vítězství nám nyní určitě pomohlo, myslím si, že klukům v kabině rozhodně udělalo radost, ale já jsem to bral jako dalšího soupeře. Je mi jedno, jestli hraju v kraji nebo v pralese, vždycky jdu do zápasu naplno,“ hlásí Ambrozek.

Co říká fotbalista s bilancí čtyř nastřílených gólů ve dvou zápasech na vystoupení českých klubů v evropských pohárových soutěžích? „Tak samozřejmě je to úspěch, ale abych řekl pravdu, nejsem typ, co sleduje fotbal v televizi. Moc mě to nebaví…,“ dodala fotbalová osobnost z Třebařova.