V Litomyšli se hrálo v hodně nevlídných deštivých a větrných podmínkách. Diváky by nejvíce zahřály góly, ale ty byly naprosto nedostatkovým zbožím. „Za stálého deště jsme odehráli těžký zápas s druhým týmem krajského přeboru. Kvůli vynuceným absencím jsme k zápasu nepočítali jedenáct hráčů, náhradního brankáře a na lavičce dva dorostence, kteří měli za sebou sehraný předzápas. Po herní stránce jsme sehráli kvalitní utkání. Soupeř hru zjednodušoval a když to trochu odlehčím, tak to byl styl všechno na Ptáčka, tedy na hráče, který má nesporně vysokou kvalitu. Střed hřiště byl v naší režii, soupeř tento prostor prakticky nepoužíval. Na šance to byl vyrovnaný duel, remíza je z tohoto pohledu spravedlivým vyjádřením poměru sil na hřišti,“ uznal trenér Jiskry František Dvořák st.

Přelouč je remízovým králem krajského přeboru, proti Svitavám zapsala v pořadí devátý nerozhodný výsledek. Hosté z toho přílišnou radost neměli, mysleli na plný zisk, ale to by museli zahrát o poznání lépe. „Hrálo se v docela silném větru, což vyhovovalo urostlým domácím hráčům. My jsme bohužel nebyli schopni udržet balon při zemi a vysoké míče nám protihráči snadno sbírali. Přesto jsme se zásluhou Králíčka ujali z prvního vážnějšího útoku vedení, jenže hned po rozehrávce jsme si nepohlídali dorážejícího Lipavského, který okamžitě vyrovnal. Do poločasu se nám povedla ještě jedna pěkné souhra a spolupráce Králíček – Juřík znamenala znovu vedení. Po změně stran jsme však měli stále větší potíže, soupeř začal šlapat, byl nebezpečný, nastřelil tyč a opět zásluhou Lipavského vyrovnal. Celkově musíme být za remízu rádi. Fotbal to ke koukání moc nebyl, my jsme kromě gólových situací snad nepředvedli souvislejší kombinační akci. Bylo znát i několik absencí v naší sestavě,“ okomentoval střetnutí vedoucí mužstva Oldřich Palla.