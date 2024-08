Pro předplatitele

Radek Halva dnes 08:00

Pozoruhodný příběh píše v posledních letech fotbal v Třebařově. Není to tak dlouho, co se další existence tohoto sportu v obci nedaleko Moravské Třebové potácela nad propastí a ejhle, v sobotu 10. srpna nastoupili Třebařovští k utkání krajské I. B třídy v Libchavách. Což je zajímavé nejenom z toho důvodu, že do kraje se vrátili po pěti dekadách, naposledy se tam objevili kdysi dávno v 70. letech.