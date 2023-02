Sérii tři výher odstartovali Svitavští proti Polné, následně si poradili s posílenou Poličkou a naposledy roznesli půltuctem branek Konici, což je docela pozoruhodný počin, vždyť tento soupeř hraje v přeboru Olomouckého kraje. „Ve všech třech zápasech měl vyšší herní úroveň první poločas. Po přestávce a všeobecném prostřídání hra upadala do průměru. Zápasy však celkové splnily účel, i když proti Konici se zčásti hrálo na zasněženém povrchu,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla. Za zmínku stojí duel proti Poličce, a to i z pohledu hostů, které na jaře čeká boj o udržení v I. A třídě a za tímto účelem hlásí zajímavé posílení. Jejich dres by měl mimo jiné obléknout gólman Jan Ehrenberger, dlouholetá opora lanškrounského a dříve i svitavského fotbalu. Svitavy vstoupí do jarních bojů bez podstatných změn v kádru.