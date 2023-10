/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Padesátiprocentní byla úspěšnost regionálních zástupců v jedenáctém dějství nejvyšší krajské soutěže fotbalistů. Svitavský celek nedokázal navázat na zdařilé vystoupení proti Libišanům a po špatném prvním poločase nechal všechny body v České Třebové. Litomyšlská Jiskra podle předpokladů porazila poslední Moravany, ale žádný fotbalový oheň to v jejím podání také nebyl.

TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Moravany. | Video: Radek Halva

Moravany sice stále čekají na první vítězství, ale na stadionu Černá hora rozhodně nepůsobily odevzdaným dojmem a favoritovi zatopily. Do jeho zkoprnělé obrany vletěl hned zkraje utkání R. Šafránek, otevřel střelecký účet a domácím dalo kupu práce, aby vývoj překlopili očekávaným směrem. Teprve po pojistce na 3:1 v úplném závěru si mohli oddechnout, do té doby visel výsledek pořád na vlásku. „Do zápasu jsme velmi špatně vstoupili a táhlo se to s námi prakticky celý zápas. Hosté hráli z hlubokého bloku a čekali na brejky nebo standardní situace. My jsme bohužel k utkání nepřistoupili tak, jak bylo třeba, byli jsme daleko od hráčů, nehráli důrazně, nepodstupovali souboje a tak se nedá hrát v krajském přeboru s nikým. Po inkasované brance jsme dokázali zareagovat a prakticky obratem srovnat. O poločase jsme si řekli, s čím chceme jít do druhé části, ale velké zlepšení nenastalo. Naštěstí se nám podařilo po pěkné kombinaci dostat do vedení a utkáním jsme se protrápili k vítězství, když třetí branku jsme přidali až v závěru po standardce. Nicméně máme další tři body a ty se počítají,“ okomentoval zápas kouč Jiskry Roman Pražák.

Brankář na hrotu? Pro Morašice žádná potíž, Rusnák dal čtyři góly za devět minut

Svitavy, jak se zdá, se vracejí do módu z minulé sezony, kdy vydařený výkon během týdne vystřídají o poznání slabším. V České Třebové je srazila do kolen šestiminutovka, během níž třikrát inkasovali a bylo prakticky po utkání. „Prvních patnáct dvacet minut jsme měli více ze hry a dostali se i do určitých náznaků šancí. Potom se osmělili domácí a během šesti minut nás porazili. Nejprve Vaňous vykoupal na šestnáctce oba stopery a lehkou střelou otevřel skóre. Následovala další série chyb a zvýšení na 2:0. Hřebík do naší rakve potom zatloukl opět Vaňous, který se ještě na vlastní polovině hřiště podíval, kde stojí gólman, viděl, že daleko před brankou, tak se nerozpakoval, práskl do balonu a vyšlo mu to nádherně. Ve druhém poločase dostal druhou žlutou kartu Češka, nám se povedlo po hlavičce Nováka snížit, ale to bylo všechno. Domácí si vítězství zasloužili, byli důslednější, rychlejší a měli ve svém středu rozdílového hráče Vaňouse, který jejich hru tvořil, řídil a když bylo potřeba, tak zklidnil. Z naší strany to nebylo dobré utkání,“ uznal vedoucí mužstva Oldřich Palla.