Pro třiadvacetiletého fotbalistu s ligovými zkušenostmi, který mimochodem nastřílel polovinu všech svitavských gólů v úvodních pěti kolech sezony, znamenalo prosluněné nedělní odpoledne také zajímavý individuální počin, neboť se posunul do čela pořadí kanonýrů nejvyšší krajské soutěže. A připomíná, že Moravská pro něho nepředstavovala jen tak obyčejný duel…

Jaké pro vás bylo derby v Moravské Třebové? Soudě podle výsledku šlo pro Svitavy o pohodový zápas. Byl takový skutečně?

Bylo to pro mě speciální, za Slovan hrál můj táta, když jsem byl malý, byl jsem tam každý týden, mám na Moravskou Třebovou krásné vzpomínky a mám tam i spoustu přátel. Chtěl jsem se jim připomenout a to se snad povedlo (s úsměvem). V utkání samotném byl vidět rozdíl v kvalitě i v tom, že máme zkušenější mužstvo. Že byl pohodový, to bych ale určitě neřekl.

Čistý hattrick v prvním poločase, z vašeho osobního pohledu si asi nebylo možné přát více. S vlastním výkonem jste také spokojen?

Samozřejmě hattrick vždycky potěší, cítím, že se mi začíná vracet určitý čich na to, odkud se dá pálit nejlépe. Ale co se týče mého celkového výkonu, je tam ještě hodně nedostatků.

Soupeř se vás i vaše spoluhráče velice často snažil vystavovat do ofsajdu. Jakým způsobem se vám dařilo se s touto jeho taktikou vypořádat?

Prvních deset minut jsme byli zaskočeni, nepočítali jsme s tím. Na druhou stranu na domácích bylo vidět, že to použili v téhle sezoně snad poprvé a neměli to úplně zvládnuté. Nám stačilo jenom dobře načasovat náběh a dlouhý balon za obranu, soupeř v tom byl moc statický a čitelný.

Hrálo se dopoledne, což je v krajském přeboru poněkud nezvyk. Jak se vám osobně hraje v tomhle čase?

Po tomto víkendu musím říci, že mně konkrétně asi dobře (smích). Nicméně si myslím, že dát výkop na 10:15 je takový trošku faul na fanoušky.

close info Zdroj: Deník/Radek Halva zoom_in SKP Slovan Moravská Třebová vs. TJ Svitavy.Ve svitavské ofenzivě chybí oproti dřívějšku přestoupivší David Juřík a zraněný Vít Ehrenberger. Je jejich absence znát? Znamená to i pro vás změnu herního stylu?

Samozřejmě je to hodně znát, Jurda i Víťa jsou góloví hráči a jejich branky nám schází. Ale určitě to neznamená změnu způsobu hry, protože se snažíme hrát furt stejně bez ohledu na to, kdo zrovna nastoupí nebo proti komu hrajeme.

Pokud byste se měl ještě vrátit ke dvěma po sobě jdoucím neúspěšným utkáním na domácím hřišti (Lázně Bohdaneč, Pardubičky)… Co se v nich podle vás nepovedlo, pokud se na za nimi ohlédnete s odstupem času?

Chybělo to, že zápasy se vyhrávají před brankou soupeře. Je sice velice hezké kontrolovat hru a vypadat dobře na balonu, ale to je k ničemu, pokud se to odehrává na naší vlastní polovině.

Po letních změnách v kádru i na lavičce si Svitavy vytyčily vysoké ambice. Věříte, že i přes trochu kostrbatý začátek je dokážete naplnit a rozjedete vítěznou sérii?

Pevně v to věřím, zároveň si však myslím, že bychom potřebovali tým ještě ne doplnit, ale posílit. Potom se můžeme vážně bavit o cílech, jako je postup do čtvrté ligy.