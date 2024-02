„Trochu jsme doplatili na to, že jsme před sezonou skutečně razantně mužstvo omladili," připomněl předseda klubu ZDENĚK STOKLÁSEK , že v létě do Pomezí přišel větší počet hráčů z končící Borové. „Je zákonité, že mladíkům musí chvíli trvat, než se adaptují na úrovni I. B třídy, a ještě jim to nějaký čas trvat bude. Ze dne na den to nepůjde a my v některých zápasech nastupovali v sestavě se šesti dosavadními hráči a pěti nováčky. To jsou nadějni kluci a mají potenciál, ale chyběly jim zkušenosti s krajskou soutěži, vždyť přišli z okresu. A nikdo si nemůže myslet, že všechno poběží hned jako mávnutím kouzelného proutku," přemítá Stoklásek na dosavadními výkony a výsledky, pouze čtyřmi výhrami a chudobnými třinácti vstřelenými brankami ve třinácti zápasech.

„Dalším problémem, který nás postihl, bylo zranění gólmana Františka Slováka, který musel vynechat poslední tři zápasy podzimu a všechny jsme prohráli. Jsem přesvěčen, že nebýt toho, tak jsme na tom rozhodně byli lépe, tady jsme počítali, že bychom pět bodů měli získat. Bohužel se to nepovedlo. Teď je však zdravý a nepochybuji, že nám na jaře hodně pomůže, protože zejména při organizaci defenzivní hry je pro tým velice důležitý," zdůrazňuje Stoklásek.

S výraznými změnami, co se týče složení kádru, nelze v Pomezí pro jaro počítat. „Kdekdo se mě ptá, jestli přivedeme posily, ale kde je máme tady v okolí brát, že… Pokud nenarazíme na zdravotní komplikace, tak věřím, že se stávajícím týmem můžeme hrát v I. B třídě důstojnou roli," myslí si klubový předseda. Kromě postupného výkonnostního růstu mladíků počítá stále s přínosem zkušených borců a dnes v podstatě legend fotbalu v Pomezí. „Je fakt, že některým z nich jsem už předával dárkové koše při loučení s kariérou, nicméně to rád oželím, protože nám pořád mají co dát a není důvod, aby končili," připomíná Stoklásek jména jako Lukáš Roušar, Michal Mička či Michal Nespěšný.

„Co se však hledat usilovně pokoušíme, to je produtivní střelec. Pohled na počet gólů, který jsme na podzim dali, jasně ukazuje, kde nás tlačí bota," uznává Zdeněk Stoklásek, že s průměrem jedné vstřelené branky na utkání se v krajské soutěži dá jenom velmi těžko obstát.

Zimní přípravu zahájil kolektiv pod vedením trenérské dvojice Stýblo – Nespěšný a zatím se soustředí především na nabírání fyzické kondice. Pilování herní stránky přijde na řadu v únoru a březnu. Tým má v plánu několik přípravných utkání, mimo jiné se na umělce v Litomyšli utká s Morašicemi a Poličkou, generálkou na jarní mistrovský výkop bude souboj s Dolním Újezdem. „Stoprocentně se v krajské I. B třídě chceme udržet. Jiný cíl nemáme a ani mít nemůžeme," říká s rozhodností v hlase Stoklásek.

Dobrou zprávou pro budoucnost klubu je blížící se realizace zavlažovacího systému hrací plochy. Vrt, který byl proveden, pronikl do stometrové hloubky, našel to, co hledal, jeho vydatnost je výborná, takže na začátku července by mělo být vybudováno kompletní zavlažování. „Je to milionová investice a pro nás to bude do budoucna samozřejmě obrovská pomoc. Už proto bychom krajskou soutěž neradi opouštěli," dodal předseda TJ Sokol Pomezí.

