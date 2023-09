/I. B TŘÍDA, FOTOGALERIE-VIDEO/ Dalo se to tak trochu čekat. Úžasně rozjetý Dobříkov proti Pomezí, které od začátku sezony nebodovalo? Ne, tohle nemohlo z pohledu hostů dopadnout dobře. A také, že nedopadlo, favorit svého soupeře převálcoval a první dvouciferný výsledek sezony v nejnižší krajské fotbalové soutěži je na světě.

TJ Semanín vs. TJ Sokol Janov. | Video: Radek Halva

Matouš Novotný a Marek Vojtíšek rozmnožili svoje střelecké statistiky hattrickem, do poločasu padlo do sítě Pomezí sedm gólů a po změně stran skóre narostlo na „deset“. Dobříkov nadále kraluje této skupině I. B třídě a jeho dominance pozvolna začíná připomínat „hrůzovládu“. Pět utkání, 15 bodů, 29 vstřelených branek, k tomu není co dodat.

Nebyla to jediná jednoznačná partie uplynulého kola. A v některých případech to bylo poměrně překvapivé, například bysterský nováček si rozhodně představoval, že by v Tatenici nemusel být bez naděje, jak nahradit doma ztracené body. Realita? Po celou dobu tahal za kratší konec pomyslného provazu a domácí si před spokojeným publikem vychutnali pět „kousků“.

Stejně nadšení byli fanoušci v Jaroměřicích, jejich mančaft jim udělal radost přesvědčivou výhrou nad českotřebovským béčkem, o kterém rozhodli především vydařeným závěrem prvního a vstupem do druhého poločasu.

Duel mezi Jehnědím a Sloupnicí může sloužit jako názorný doklad, jak rychle se ve fotbale může změnit situace. Na jaře na stejném místě vyhrála Sloupnice rozdílem třídy, na podzim je všechno obráceně. Domácí přejeli soupeře čtyřmi góly ještě v prvním poločase a ukazuje se, že sloupnické obavy po průvanu v kádru před startem sezony nebyly liché. Hůře je na tom jen poslední Pomezí…

Zajímavou podívanou nabídlo sobotní dopoledne v Semaníně. Domácí byli žhaví revanšovat se rivalům z Janova za potupný desetigólový debakl z jarní části. V prvním poločase to tak ovšem nevypadalo, skóre otevřeli hosté a jejich vedení po 45 minutách odpovídalo obrazu hry. Jenže z kabin se vrátilo jiné domácí mužstvo. Ihned po znovuzahájení hry Křepela vyrovnal, což byla pro Semanín pobídka k velkému obratu a soupeř se nestačil divit, po hodině hry to rázem bylo 3:1 a janovské naděje na bodový zisk se nečekaně rychle rozplynuly.

Gól ze hry nepadl v Moravské Třebové, přesto béčko Slovanu vyhrálo počtvrté z pěti utkání, protože našlo penaltové exekutory s pevnými nervy. Nejprve byl v šestnáctce sražen Kalus a první nařízený pokutový kop proměnil Škrabal. Ten byl posléze sestřelen gólmanem Kejdou, držel se zásady, že faulovaný hráč nemá penaltu zahrávat, a přenechal ji kolegovi Mikšánkovi – 2:0. Domácím to stačilo na tři body, březovská snaha o návrat do utkání byla po pauze bezzubá.

Fotografie ze zápasu:

Bezzubé, alespoň co se týče gólové podívané, rozhodně nebylo střetnutí v Kunčině. Domácí fotbalisté branky dávat umí, což v dosavadním průběhu soutěže ukázali, tentokrát jim však pořádně haprovala obranná fáze hry. A to hlavně v závěru, který jim úplně protekl mezi prsty. V 81. minutě sice Spálenský dával z penalty na 3:2, jenže následoval šok, lanškrounská rezerva na to reagovala třemi slepenými góly a parádní otočkou, takže přítomným zůstaly jenom nevěřícné pohledy…

I. B TŘÍDA – SKUPINA B – 6. KOLO: Semanín – Janov 4:1 (0:1). Branky: Křepela 2, Šimek, Netušil – Heger. Kunčina – Lanškroun B 3:5 (1:2). Branky: L. Kaláb 2, Spálenský z pen. – Štarman 2, Sita, Ďuriš, J. Ptáček. Dobříkov – Pomezí 10:2 (7:1). Branky: Vojtíšek 3, M. Novotný 3, Sedlák 2, Vaněk, Š. Novotný – Dvořák 2. Tatenice – Bystré 5:0 (3:0). Branky: D. Tareš 2, Glocar, Rotter, P. Soukop. Jehnědí – Sloupnice 4:0 (4:0). Branky: Jiráský, Matoušek, J. Gregar, Bezdíček. Jaroměřice – Česká Třebová B 4:0 (2:0). Branky: Švec 2, Mooz, J. Valenta. Moravská Třebová B – Březová nad Svitavou 2:0 (2:0). Branky: Škrabal z pen., P. Mikšánek z pen.