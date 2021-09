K magnetům kola patřilo „třebovské derby“ a to se stalo kořistí České Třebové, která svoji „moravskou“ jmenovkyni na domácím trávníku přehrála, když duel zlomila dvěma góly ve druhé půli. Slovan tak znovu potvrdil, že optimální formu, jakou by si příznivci představovali, stále nenašel.

Rohovládova Bělá – Svitavy 0:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Nastoupil proti nám jiný tým, než proti jakému jsme byli v minulosti zvyklí hrát a vyhrávat. Měl ve svém středu několik mladých šikovných kluků a kdyby byli klidnější v zakončení, asi by výsledek vypadal jinak. Nám tentokrát chyběla přesnost ve finální fázi, nebyli jsme schopni si vypracovat pořádnou šanci, hráli jsme kostrbatě a málo plynule. Rozhodla nakonec jediná situace, kdy po spolupráci s Hýblem skóroval Czehowský. Domácí však neodpadli, drželi vyrovnanou partii a tři body jsou pro nás skutečně vydřené. Na Horní Ředice by příští týden podobný výkon určitě stačit nemohl, musíme se rapidně zlepšit.

Holice – Litomyšl 1:3

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do utkání proti Holicím jsme nemohli vstoupit lépe a hned v první minutě se ujali vedení. Po naší chybě jsme ovšem soupeře nechali velmi brzy srovnat. Do konce poločasu jsme měli několik příležitostí, které jsme nedokázali proměnit, domácí hrozili hlavně ze standardních situací a po jedné z nich nastřelili tyč. O přestávce jsme apelovali na kluky, aby byli trpěliví a zápas se zlomí na naši stranu. To se potvrdilo, po celý druhý poločas jsme byli lepší, využili dvě možnosti a zaslouženě vyhráli. Vítězství je o to cennější, z jak nenávistného prostředí si ho odvážíme. Zažil jsem hodně, ale chování fanoušků, celé lavičky domácích, pořadatelů i holického komentátora, na to ještě dlouho nezapomeneme. A to vše jenom proto, že jsme nesouhlasili s přeložením termínu. Vedení Holic velmi rychle zapomnělo, že minule léto jsme naopak s odložením pohárového utkání souhlasili. Teď to nebylo možné, každý termín v týdnu je pro nás problém. I kdyby to bylo ve svátek, tak několik hráčů by chybělo. Není naší chybou, že hráči Holic mají více aktivit. Navíc při pohledu na sestavu Holic nevidím důvod k nevraživosti, která se odehrála. Možná kdyby od začátku vedení týmu nevystupovalo předem poraženo, tak střetnutí vypadalo jinak. Chápu, že absencí bylo mnoho, ale Holice mají B tým, my nikoli. Shodou okolností nakonec 28. září hrát musíme, kvůli odloženému zápasu v Heřmanově Městci a bude to pro nás velká starost, ale s tím se nedalo nic dělat, počasí neporučíme. Smekám před našimi hráči, jak to zvládli.

Česká Třebová – Moravská Třebová 3:1

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Z naší strany to nebyl dobrý výkon, prohráli jsme vinou dvou hrubých individuálních chyb. Přitom začátek byl od nás ideální, dostali jsme se do tlaku, asi pětkrát ohrozili branku soupeře, ale pohříchu z jeho první střely mezi tyče inkasovali. To s námi zamávalo, ale do poločasu se po rohu povedlo Matochovi krásnu střelou srovnat. Bohužel po přestávce se zranil klíčový střední záložník Holub, museli jsme prostřídat, přeskupit sestavu a výsledek byl i kvůli tomu nepříznivý. Máme šest zraněných ze základu, jsem rád, že kluci z béčka jsou ochotni s námi jet, ale krajský přebor je tak vyrovnaný, že v něm rozhodující maličkosti a ty nám právě dodávají ti hráči, kteří chybí. Nezbývá nám než uspět doma proti Chocni.

6. KOLO: Holice – Litomyšl 1:3 (1:1). Branky: Václavek – Kundera 2, Folta. Česká Třebová – Moravská Třebová 3:1 (1:1). Branky: Vaňous, Müller, Langer – Matocha. Choceň – Moravany 6:0 (0:0). Branky: Benda 2, Gronych, Laky z pen., Kužma, Fikejz. Pardubičky – Heřmanův Městec 1:1 (1:0). Branky: Knyshov – Pilný z pen. Proseč – Chrudim B 0:3 (0:3). Branky: Žalud, Zikmunda, Vácha. Rohovládova Bělá – Svitavy 0:1 (0:0). Branka: Czehowský. Luže – Třemošnice 0:1 (0:0). Branka: M. Šindelář. Horní Ředice – Lanškroun 1:0 (0:0). Branka: Plašil.