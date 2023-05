Svitavy mají v této sezoně ve zvyku střídat dobré výkony se slabými, ale tentokrát na skalp Lanškrouna dokázaly přesvědčivě navázat i proti tonoucím Moravanům. „Znovu se ukázalo, jak je důležité, abychom se dostali do vedení. Potom se uklidníme a začneme hrát svoji kombinační hru. Mohlo to být jinak, protože první šanci měli hosté, ale Knotek trefil obloučkem shora břevno. Udeřili jsme my poté, co byl Filip Čížek faulován ve vápně a Svoboda proměnil nařízenou penaltu, když gólmanovi přejela přes prsty do sítě. Potom jsme měli i další příležitosti, ujala se ta ze 41. minuty, kdy si na Svobodův roh krásně naskočil Czehowský. Také po změně stran nejprve zahrozil soupeř hlavičkou Lukase, ale když následně Svoboda proměnil druhý pokutový kop po faulu na Czehowského a zvýšil na 3:0, hráli jsme už jenom my. U dvou dalších branek byl Ehrenberger, nejprve nahrával krkolomně zakončujícímu Palatkovi a vzápětí sám zpečetil skóre na 5:0. Tentokrát jsme soupeře opravdu přehráli a zaslouženě vysoko zvítězili,“ chválil vedoucí týmu Oldřich Palla.

Bysterská série skončila v Morašicích. Třebařov se trápil s outsiderem

V souboji Jisker předčila litomyšlská heřmanoměsteckou, bylo to však po tuhém boji. Stav 2:2 se povedlo zlomit v 87. minutě, když soupeř rozehrával standardní situaci, jeho nákop však domácí zachytili a následně skvěle sehráli rychlý kontr, o jehož gólové zakončení se postaral Ladislav Severa. „Po nepovedené dohrávce v České Třebové jsme chtěli napravit dojem a doma získat tři body. Do utkání jsme vstoupili s chutí, měli dostatek pohybu, vytvářeli si nebezpečné situace, ale v předfinální a finální fázi byli velmi nepřesní. Soupeř si v první půli vytvořil jedinou vážnější situaci a tu i díky šťastnému odrazu dokázal proměnit. O poločase jsme kluky nabádali, aby pokračovali v aktivní hře, že se dostaví i branky, což se podařilo beze zbytku. Hned v první minutě druhé půle jsme vyrovnali a chvíli nato šli do vedení. Bohužel následovala zbytečná hrubka a hostující Trnka dokázal krásnou brankou srovnat. Naštěstí nás to nesrazilo, i nadále jsme byli aktivní, soupeře přehrávali, hrálo se prakticky na jednu branku. Nakonec jsme byli odměněni, kdy těsně před koncem Folta se Severou perfektně vyřešili brejkovou situaci. Z mého pohledu jde o naprosto zasloužené vítězství,“ hodnotil kouč Litomyšle Roman Pražák.

V bitvě dvou tradičních rivalů mezi Českou Třebovou a Lanškrounem se ukázaly kvality rozdílového hráče zápasu Františka Ptáčka. Jeho hattrick umetl hostům cestičku ke třem bodům a nápravě reputace po debaklu se Svitavami. Naopak pro českotřebovský tým skončila série pěti domácích výher v řadě. „V prvním poločase byli hosté pány na hřišti, naše touha po vítězství zůstala bohužel v kabině. Skóre 1:2 bylo pro nás hodně milosrdné. Druhý poločas byl z naší strany o poznání lepší, ale mizerná koncovka a tragická defenzíva znehodnotily veškerou snahu poprat se o dobrý výsledek,“ okomentoval utkání domácí kouč František Dvořák ml.

„Vyhráli jsme v České Třebové, kde se na jaře nevyhrávalo, takže jsme spokojeni. Po většinu první půle jsme byli lepší, naše vedení bylo zasloužené, a to jsme ještě několik dalších slibných akcí nezakončili přesně. Po přestávce se hrál vyrovnaný fotbal, nám se po pěkné akci Ptáčka podařilo odskočit na rozdíl dvou branek, ale potom jsme nechali příliš prostoru Vaňousovi a ten dal z trestného kopu na 2:3. Závěr jsme však zodpovědně ubránili a při hře soupeře vabank zpečetil Ptáček svůj hattrick a naši výhru. Nějaké chybičky by se našly, ale celkově myslím, že výsledek odpovídá tomu, co se na trávníku odehrávalo. Líbil se mi výkon trojice rozhodčích, kteří byli absolutně neviditelní, tudíž velmi dobří,“ glosoval lanškrounský kormidelník Pavel Hrabáček.

Letohrad tahal za kratší konec v derby, Ústí na tom bylo ještě hůře v Hamrech

Mílový krok směrem k udržení krajského přeboru udělal choceňský Spartak, jemuž se povedlo vyloupit libišanskou arénu a to jsou tři mimořádně plusové body. Výhra je to sice překvapivá, ale soudě podle komentáře hrajícího trenéra a autora jedné z choceňských branek Petra Zahálky spravedlivá. „Velice důležitá výhra na půdě druhých Libišan. A nutno říci, že zcela zasloužená. Z naší strany skvělá práce v obranné fázi a velké množství vytvořených šancí . Domácí mohou být rádi jen za tři inkasované branky,“ netajil se spokojeností Zahálka.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 23. kolo: Moravská Třebová – Vysoké Mýto B 3:0 (0:0). Branky: Kopa, Holub, Schütz. Litomyšl – Heřmanův Městec 3:2 (0:1). Branky: L. Severa 2, Škeřík – Tomčík, Trnka. Přelouč – Lázně Bohdaneč 0:1 (0:0). Branka: Janeček. Holice – Horní Ředice 0:2 (0:1). Branky: Šenkýř, Přibyl. Česká Třebová – Lanškroun 2:4 (1:2). Branky: Langer, Vaňous – F. Ptáček 3, Sita. Libišany – Choceň 1:3 (0:1). Branky: Matějka – Štanglica, Kužma, Zahálka. Svitavy – Moravany 5:0 (2:0). Branky: I. Svoboda 2 (obě z pen.), Czehowský, Ehrenberger, Palatka. Třemošnice – Pardubičky 0:0 (0:0).