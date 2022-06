Litomyšl – Lanškroun 3:2

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do zápasu jsme vstoupili dost nešťastně, když nejprve Paclíka ve velké šanci vychytal gólman hostů a chvíli na to jsme si nešťastnou tečí vstřelili vlastní branku. Zbytek prvního poločasu se odehrával v naší režii, soupeře jsme do ničeho nepustili, dobře jsme kombinovali, vytvářeli si šance a hromadu standardních situací, jenže bohužel se nám vstřelit branku nepodařilo. O poločasové přestávce jsme kladli důraz na to, abychom pokračovali ve výkonu z první půle a ještě přidali na pohybu. Vstup do druhého poločasu nám vyšel, podařilo se nám brzy vyrovnat. Obrázek hry z prvního poločasu se nezměnil. Bohužel se nám ale nepovedlo uhlídat jednoduchý nakopnutý balon za naší obranu a Ptáček dostal Lanškroun opět do vedení. Nicméně jsme nesložili zbraně a podařilo se nám Paclíkem vyrovnat. Soupeře jsme až do konce dostali pod tlak a výsledkem byla Škeříkova branka pár minut před koncem. Z mého pohledu naprosto zasloužené vítězství proti velmi kvalitnímu soupeři.

Zdroj: Youtube

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Po většinu času byli domácí o něco lepším týmem, více se jim dařila kombinace. My jsme se na začátku ujali šťastnou tečovanou střelou vedení a to jsme drželi po celý první poločas, když jsme několik nebezpečných útočných akcích soupeře různě hasili odkopem na roh nebo zablokováním přihrávky na poslední chvíli. Vyrovnání přišlo v úvodu druhého poločasu po našem zaváhání a rychlém výpadu Litomyšle. Potom jsme museli nuceně střídat zraněného Jílka, do hry šel Ptáček a ten brzy ukázal svoje kvality, kdy se po dlouhém nákopu za obranu dostal až před brankáře a prostřelil ho. V té době se hrál docela vyrovnaný fotbal, nás potom srazilo opětovné vyrovnání, kdy jsme propadli ve středu hřiště a domácí vzniklé přečíslení se štěstím gólově vyřešili. V závěru jsme dohrávali v deseti bez vyloučeného Savycha, bohužel neubránili rohový kop a po zpětné hlavičce vstřelili domácí rozhodující branku. Bylo na nich vidět, že jim to teď jde, zahráli dobře. my jsme byli důstojnými soupeři, dokázali jsme ve dvou případech gólově udeřit, ale na lepší výsledek nám to nestačilo.

Heřmanův Městec – Svitavy 2:5

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal bez většího množství šancí. Mmy jsme byli nebezpeční díky akcím Brázdy, který svojí rychlostí platil na soupeře. Po jedné z nich zakončil přesně Svoboda a šli jsme se vedení. Prvních dvacet minut druhého poločasu nás domácí docela mleli a tahle pasáž patřila jim. Cabal si nejprve připsal dva zázračné zákroky proti gólovkám Haufa, ale proti samostatnému úniku Straky zasáhnout nestačil. Když potom náš gólman váhal s odkopem a nastřelil dotírajícího protihráče, od něhož se míč odrazil do branky, najednou jsme prohrávali. Klíčové však bylo, že jsme okamžitě po rozehrání ve středovém kruhu vyrovnali, když Svoboda připravil palebnou pozici Válkovi. To nás probralo a další průběh byl zase v naší režii. Brůna prostrčil balon na Juříka, který nám vrátil náskok, a v závěru zkompletoval hattrick Válek. Ten nejprve skóroval z trestného kopu střelou přes zeď na přední tyč a následně po hezkém uvolnění zpečetil výsledek. Nakonec se tedy zrodilo přesvědčivé vítězství, ovšem zkraje druhé půle to s námi dobře nevypadalo.

FOTO: Okresu kraluje Janov! V předposledním kole si zajistil prvenství

Moravská Třebová – Třemošnice 2:1

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Do posledního domácího utkání jsme nemohli nastoupit v nejsilnějším složení. Naskočili čtyři kluci, kteří v sobotu odehráli zápas za béčko ve Sloupnici a ve velkém vedru byla na nich znát únava. Byl to celkově takový „podivný“ fotbal z obou stran, soupeři se snažili spíše držet balon na kopačkách a šetřit síly. My se přece jen častěji snažili ohrožovat branku soupeře. Inkasovali jsme jako první po standardní situaci, naštěstí se nám ale povedlo rychle vyrovnat. Do druhého poločasu jsme zkusili trochu přeskupit obsazení jednotlivých postů v sestavě a nakonec se to vyplatilo, když jsme vstřelili druhou rozhodující branku. Štěstí se postavilo na naši stranu a s těsnou výhrou jsem spokojen, protože se vzhledem k okolnostem nerodila vůbec jednoduše.

29. KOLO: Litomyšl – Lanškroun 3:2 (0:1). Branky: Škeřík, Paclík, L. Severa – Skalický, F. Ptáček. Česká Třebová – Rohovládova Bělá 3:1 (3:1). Branky: Novotný, Vaňous, Grepl – Pithart. Heřmanův Městec – Svitavy 2:5 (0:1). Branky: Straka 2 – Válek 3, I. Svoboda, D. Juřík. Choceň – Luže 3:2 (2:2). Branky: Fikejz 2, Vatrala – Kovačka, Klenor. Moravská Třebová – Třemošnice 2:1 (1:1). Branky: Lebiš, Olejník – Petrlík. Moravany – Chrudim B 2:4 (1:1). Branky: Peterka, Kosina – Tlapák z pen., V. Holeček, Havránek, Nikodým. Proseč – Holice 3:5 (1:3). Branky: Mareš, Stupavský, vlastní (Sochůrek) – Rosůlek 2, Rožek, Václavek, Sochůrek. Pardubičky – Horní Ředice 1:1 (0:0). Branky: Krejčí – Češka.