Svitavy před týdnem vyhrály po dlouhé době v Chocni a tento úspěch je měl pořádně nabudit do dalších kol a nastartovat vítěznou sérii. Jenže hned v dalším vystoupení přišel náraz, bezgólová plichta s Heřmanovým Městcem v žádném případě nebyla důvodem k jásání. Moravskotřebovský Slovan, který se musel obejít bez nemocného trenéra Bokije (zastoupil ho šéftrenér mládeže Karel Procházka) doplatil ve šlágru proti Lanškrounu na nevydařené nástupy do obou poločasů.

Moravská Třebová – Lanškroun 0:2

Karel Procházka, zastupující trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Začali jsme podobně jako minulý týden v Horních Ředicích, tedy obdrženou brankou v první minutě. Mančaft to nesrazilo a bojoval dál, ale soupeř na nás byl dobře připravený, zatáhl se do hlubšího bloku, hrál velice chytře, vyrážel do rychlých brejků a z nich byl nebezpečný. Měli jsme také několik dobrých příležitostí, ale ani hlavička Olejníka, ani střela Lebiše do odkryté svatyně v síti neskončily. V závěru jsme se dostali do tlaku, ale bohužel bez vyložených šancí a nic z toho nebylo. Dát gól nám nebylo souzeno. Myslím si, že se jednalo o zápas dobré úrovně, pro nás však s nešťastným koncem.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Myslím, že jsme si za kolektivní, bojovný i herně kvalitní výkon vítězství zasloužili. Hodně nám pomohl rychlý vedoucí gól, kdy se po necelých dvou minutách střelou z hranice šestnáctky prosadil Jakub Ptáček. I v dalším průběhu jsme byli nebezpečnější než soupeř, ale buďto jsme v dobrých pozicích branku překopli, nebo trefili zblízka brankáře. I domácí se snažili hrát dopředu, ale snad s výjimkou jedné dvou situací jsme to vcelku s přehledem odbránili. Po přestávce jsme pokračovali v podobném duchu, hráli jsme koncentrovaně, dařilo se nám i v přechodové fázi, kde jsme eliminovali zbytečné ztráty. Druhý gól po důrazném průniku a přesném zakončení Pecháčka byl prakticky rozhodující. Domácí se dostali jen k chvilkovému tlaku díky standardním situacím, ale s těmi jsme si dokázali poradit. S výsledkem panuje naprostá spokojenost a tentokrát i s předvedenou hrou. Ze čtyř zatím odehraných utkání to od nás byl nejpovedenější výkon.

Litomyšl – Libišany 3:3

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po utkání v Bohdanči nás čekal další velmi silný soupeř, který zatím neztratil ani bod. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a v prvních patnácti minutách jsme si vytvořil dvě brankové příležitosti, které jsme bohužel nedokázali zužitkovat. Jak se má nakládat se šancemi, to nám ukázal soupeř, který v první příležitosti po naší taktické chybě a špatném vystoupení stoperů nezaváhal. Naštěstí jsme na to dokázali zareagovat a po perfektním rychlém protiútoku srovnali. Bohužel do přestávky následovala další hrubá chyba v rozehrávce a poté zbytečná penalta, navíc byl po druhé žluté kartě vyloučen Hašek. Do kabin jsme šli s jednogólovým mankem. Druhý poločase jsme začali slibně a hned si vytvořili další velkou možnost, kterou jsme bohužel nedokázali proměnit, a opět jsme byli vzápětí potrestáni, když se po rohu prosadil Semelka. Naštěstí nás tato branka nesrazila, ale naopak nakopla a po dvou nádherných kombinačních akcích jsme vyrovnali. Od té doby nás soupeř zamknul na naší polovině a my jen čekali na nějakou jeho chybu, kterou bychom z brejku potrestali. S vypětím všech sil jsme utkání dotáhli do remízového konce. Dle průběhu zápasu zasloužená remíza. Šancí bylo na obou stranách dost, pro nás velmi cenný bod z dalšího náročného utkání, kdy jsme navíc hráli takřka hodinu v deseti.

Petr Šmeral, trenér FC Libišany: Zápas se nám nepovedl. Nedokázali jsme se vyrovnat s těžkým terénem, s papírovými balóny a s nepřízní rozhodčího. I tak jsme měli utkání dotáhnout do vítězného konce. Nicméně naše nebránění bylo rozhodujícím faktorem pro neúspěch.

Svitavy – Heřmanův Městec 0:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Do Svitav přijel soupeř, který mě příjemně překvapil. Běhal, makal, produkoval jednoduchý fotbal, neustále nás napadal, nenechal nás vytvořit souvislou akci. Vydržel to osmdesát minut, v závěru mlel z posledního, odkopával, ale remízu udržel. My jsme měli za celou dobu tak dvě větší příležitosti, ale ani Brázda po prostrčení od Chlupa, ani Ivo Svoboda, který vystihl špatnou přihrávku soupeře, skórovat nedokázali. Hosté vážněji zahrozili také asi ve dvou případech, jinak se hrála vyrovnaná partie s minimem šancí ve stylu „kdo dá gól, vyhraje“. Nedal ho nikdo, takže nikdo nevyhrál.

5. KOLO: Pardubičky – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:0). Branky: Svoboda – Sadílek, Hundák, Klouda. Litomyšl – Libišany 3:3 (1:2). Branky: Urban, Paclík, Škeřík – Chmelík, L. Kraják z pen., Semelka. ČK: 1:0 (M. Hašek). Holice – Přelouč 3:0 (3:0). Branky: J. Jedlička, T. Jedlička, Václavek. Česká Třebová – Choceň 3:3 (2:1). Branky: Novotný 2 (1 z pen.), Grepl – Fikejz, Kužma, Coufal. ČK: 1:0 (Grepl). Vysoké Mýto B – Moravany 3:3 (1:1). Branky: Hájek 2, Benda – Knotek 2, Kosina. Třemošnice – Horní Ředice 3:2 (1:2). Branky: J. Vančura, P. Šindelář, vlastní (Březina) – Přibyl z pen., Šenkýř. Moravská Třebová – Lanškroun 0:2 (0:1). Branky: J. Ptáček, Pecháček. Svitavy – Heřmanův Městec 0:0 (0:0).