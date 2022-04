Svitavy se překvapit nenechaly, bleskový šach mat v souboji Třebových

A když už jsme na návštěvě v I. A třídě, podívejme se ještě do Zámrsku, kam k sousedskému derby zavítalo vysokomýtské béčko a protože i v tomto případě si ani jeden ze soupeřů nemůže vyskakovat, čekala se pořádná řežba. Navrch v ní měli hosté na třetí pokus se dočkali první jarní výhry. Mužem zápasu byl Dmytro Haladei. Ukrajinský fotbalista ve vysokomýtských službách vzal na svoje bedra gólové vyjádření dobrého výkonu hostů. Nejprve jim do poločasu zajistil dvougólové vedení. Krátce po přestávce Zámrsk snížil a bojoval o vyrovnání, postupně musel stále více riskovat a otevírat hru, což Haladei v závěru využil a spoluhráči ho málem nesli na ramenou… A to ještě v prvním poločase neproměnil penaltu. Bylo to však poslední vystoupení tohoto fotbalisty ve vysokomýtském dresu, neboť se vrací na Ukrajinu.

Vyrovnanější utkání, než jak by naznačovala konečná výše skóre, sledovalo publikum ve Svitavách. Domácí béčko bylo oproti tatenickým soupeřům efektivnější při proměňování šancí, když se mu povedly pěkné, ba i zázračné gólové akce. Jako například ta Vackova po půlhodině hry, kdy zkusil střelecké štěstí přibližně pět metrů za půlkou, vypálil po větru a tento pokus se ujal. Asi definitivním zlomem ve vývoji zápasu byl nástup do druhého poločasu, kdy střídající P. Juřík obral o míč chybující obránce a samostatný únik zakončil přesnou střelou podél gólmana.

Závěrečné minuty favoritům nesvědčily. Ztratil Dolní Újezd, ztratil i Janov

Také druhý jarní venkovní výjezd dolnoújezdských fotbalistů skončil tříbodovým úspěchem, tentokrát v Ústí nad Orlicí. Rozhodující moment přišel v 50. minutě, kdy tvrdou ránou z vápna nedal brankáři šanci Štarman. Pojistku přidal v samotném závěru z rychlého kontru do prázdné branky Dvořák. „Naše radost byla veliká, dokázali jsme si, že fotbal umíme a že minulá ztráta s béčkem Letohradu byla ojedinělá. Nutno však podotknout, že letohradská rezerva působila silněji než ústecká.“ připomněl klubový sekretář Jan Kabrhel týden starý nezdar.

Letohradské béčko chytilo střeleckou slinu a odskákaly to poslední Rosice nad Labem. V sobotním dopoledni padlo v hodně ofenzivně vedeném střetu dohromady jedenáct branek, domácí přitom drželi kormidlo pevně v rukou a postupně navyšovali skóre.

17. KOLO: Letohrad B – Rosice nad Labem 8:3 (5:1). Branky: Šplíchal 2, Filip 2, Pokorný, Vencl, Faltus – Bartoš, Kotajny z pen., Prokůpek. Zámrsk – Vysoké Mýto B 1:4 (0:2). Branky: Novák – Haladei 4. Libišany – Přelouč 4:0 (2:0). Branky: L. Kraják 2, Chmelík, Bořke. Svitavy B – Tatenice 4:1 (2:0). Branky: D. Juřík, Vacek, P. Juřík, Brázda – M. Knápek. Žamberk – Polička 0:1 (0:1). Branka: Bárta. Ústí nad Orlicí B – Dolní Újezd 0:2 (0:0). Branky: Štarman, Dvořák. Lázně Bohdaneč – FC Jiskra 2008 5:1 (2:1). Branky: Virt 3, Hundák, Flekr – Kaplan z pen.