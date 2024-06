/KRAJSKÝ PŘEBOR/ V závěru soutěžního ročníku útočili na dvě trofeje, nezískali pohříchu ani jednu. Svitavští fotbalisté nejprve smolně ztratili finálové utkání Poháru hejtmana Pardubického kraje proti České Třebové a v závěrečném kole nejvyšší krajské soutěže potom neudrželi první místo v tabulce, když prohráli v Horních Ředicích. Tenhle duel jim vůbec nevyšel, jeho výsledek byl až příliš jednoznačný. V pořadí jim tedy patří druhá pozice. Litomyšlská Jiskra, která k závěrečnému zápasu do Libišan neodjela, bere konečnou sedmou pozici.

S útokem na titul to nevyšlo, ale i konečná druhá pozice je dobrým vysvědčením svitavských fotbalistů za uplynulou sezonu. | Foto: Pavel Juřík

„Přijeli jsme do Horních Ředic bojovat o vytoužený pohár pro vítěze krajského přeboru, ale soupeř nás pořádně klepl přes prsty,“ otevřel svoje hodnocení „zápasu o všechno“ vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla. „Domácí hráli jednoduchý, ale účinný fotbal, byli neustále v pohybu, bylo jich plné hřiště, dařilo se jim posílat míče za naší obranu, vítězně vycházeli i z většiny osobních soubojů. Zkrátka byli v utkání lepší, my jsme jim v ničem nestačili,“ uznal Palla.

Hosté tahali za kratší konec pomyslného fotbalového provazu prakticky od zahajovacího hvizdu. „Snad jediná příležitost, jak se vrátit do zápasu, přišla za stavu 1:0, kdy se do dobré pozice dostal Králíček, ale jeho tvrdou střelu gólman vytáhl zpod břevna. Možná, že kdybychom vyrovnali, vyvíjelo by se všechno jinak, ale to jsou jen kdyby. Místo toho jsme podruhé inkasovali a když jsme po návratu z kabin chtěli s utkáním ještě něco udělat, přišel třetí gól v naší síti a bylo rozhodnuto. My se v zakončení nedokázali prosadit a bez vstřelené branky se uspět nedá. Soupeř mě svojí hrou docela překvapil, lépe kombinoval, jeho přihrávky nacházely adresáty, skoro u všech balonů byl dříve než my. Náš výkon byl bohužel slabší, nešlo nám to v obraně, scházela přesnost, míče nám utíkaly od nohou,“ povzdechl si svitavský vedoucí.

„Vysoká porážka nás samozřejmě bolí. Ano, být dvakrát druzí je fajn, kdypak se nám to zase povede, ale být dvakrát první, nebo alespoň jednou, by bylo lepší,“ s pochopitelným zklamáním konstatoval Oldřich Palla. Samotné utkání se podle jeho slov odehrálo ve férovém a korektním duchu. „Musím ocenit perfektní výkon rozhodčích. Hlavní nasadil volnější metr, nechal hru plynout, nepískal každý kontakt. Domácí se tomu přizpůsobili lépe než my.“

„Celkově to byla určitě dobrá sezona a druhá místa v krajském přeboru i poháru musíme hodnotit pozitivně. Je ale také pravdou, že třeba loni na jaře se nám dařilo výkony s přibývajícími koly stupňovat, ale tentokrát jsme šli ke konci soutěže trochu dolů. Několikrát jsme měli v utkáních více štěstí než rozumu a vše bohužel vygradovalo v nejméně vhodnou chvíli, tedy v rozhodujícím duelu o prvenství v soutěži. Horním Ředicím gratulujeme k vítězství, titulu krajských přeborníků a postupu do divize,“ dodal Palla.

Vítězem krajského přeboru v sezoně 2023/2024 se staly Horní Ředice.Zdroj: se svolením klubu