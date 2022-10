„V situaci, kdy bojujeme o poslední místo, chybí nám tři nebo čtyři hráči a mladí fotbalisté s tím nemají zkušenosti, to o fotbale skutečně moc není. Je potřeba zatnout zuby, bojovat o každý balon a jedině tak to může výsledkově klapnout,“ vysvětluje ostřílený poličský kormidelník. Proti Luži domácím pomohl vedoucí gól, když se ve vápně v závaru zorientoval Boháček. Po přestávce navýšil náskok Jílek proměněnou penaltu po faulu na Pavliše, definitivní podobu výsledku stanovil povedenou střelou zpoza šestnáctky Klein. „Nemáme střelce, který by to ve finální fázi vzal na sebe, což se v zápasech projevuje. Přesto si myslím, že jsme si vyhrát zasloužili. Luže byla zatím nejslabším celkem, proti němuž jsme na podzim nastoupili. Fotbalově to ale bylo upracované, chyběla lehkost, byl to boj a nic jiného.V naší situaci je ale podstatný výsledek,“ zdůraznil Kysilko.

Po delší době jsme se sešli v plné síle a bylo to znát, chválí trenér Pražák

Svitavské béčko nebylo před kláním ve Skutči v komfortní pozici, tak tak dalo do kupy sestavu. Tím příjemnějším překvapením byl jeho výkon v první půlce. „Hráli jsme aktivně, zodpovědně, organizovaně, bojovně, výsledkem bylo dvoubrankové vedení. Do šatny jsme inkasovali po rohovém kopu a po změně stran jsme se dostali pod tlak soupeře, kterému jsme však odolali, byť i se štěstím, když domácí napálili pokutový kop do břevna. Postupně jsme se vymanili, vyšel nám jeden z brejků a pojistili jsme výhru. Pro nás výborný zisk, první poločas byl doopravdy vydařený, ve druhém jsme měli trochu kliku,“ hodnotil střetnutí trenér Martin Komoň.

Bysterští zaveleli k ofenzivě a utíkají soupeřům, byť se nyní o výhru báli

Měsíc čeká na vítězství Dolní Újezd a sérii neúspěchů neprolomil ani v Proseči. Klíčovou pasáží rušného zápasu byl úsek mezi 59. a 61. minutou, kdy se trefil v rychlém sledu dvakrát Stupavský a domácí odskočili na 3:1. Ze závěrečného tlaku vytěžil Drahoš ještě snížení, ale na nic dalšího hostům nezbýval čas. „Domácí odskočili na rozdíl dvou branek, a to po dvou identických situacích. Po centrech z pravé strany stál před brankou vždy zcela volný Stupavský a poslal míč do sítě. Proseč vystřelila do té doby čtyřikrát na branku a dala tři góly, to je k zamyšlení. Nadechli jsme se ještě k náporu, v 85. minutě přece jen Drahoš snížil na 3:2, ale pak už se moc nehrálo, většinu času se střídalo, polehávalo, ošetřovalo a diskutovalo. Utkání by více slušela remíza, my jsme nepodali špatný výkon, ale hrubky v defenzivě se neodpouští,“ popsal utkání klubový sekretář Jan Kabrhel.

10. KOLO: Polička – Luže 3:0 (1:0). Branky: L. Boháček, Jílek z pen., Klein. FC Jiskra 2008 – Letohrad B 2:4 (1:2). Branky: Kaplan z pen., Kromíchal – M. Filip 4. Skuteč – Svitavy B 1:3 (1:2). Branky: Mrázek – Ryšavý z pen., Ehrenberger, Kuda. České Heřmanice – Jablonné nad Orlicí 0:2 (0:1). Branky: Vágner, R. Filip. Proseč – Dolní Újezd 3:2 (1:1). Branky: Stupavský 2, Klíma – Štarman, Drahoš. Prosetín – Zámrsk 2:1 (2:0). Branky: Gabriel, Spilko – Csernyanszký. Ústí nad Orlicí B – Tatenice 6:0 (1:0). Branky: Pinkava 3 (1 z pen.), Pavlásek 2, M. Krátký.