A mohlo být i výraznější, vždyť gólman Ťapaják chytil mimo jiné Fulíkovi penaltu. „Hosté byli běhavější, bojovnější, důraznější v soubojích. my jsme se v útoku prosazovali velmi málo,“ glosoval vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla. „Úvod zápasu byl vyrovnaný, po naší druhé brance však domácí ochabli a my začali kontrolovat průběh. Mohli jsme přidat i další góly, ale prach jsme šetřili, doufejme, na příští zápasy,“ uvedl dolnoújezdský sekretář Jan Kabrhel.

Moravskotřebovský kouč Bokij: Pro nás to jsou šťastné, ale velmi dobré body

Pro Poličku přijdou důležitější zápasy, než byl ten v Lázních Bohdaneč, předvedla se ale přes porážku sympaticky. „Kluci se rvali, bojovali, zaslouží si pochvalu. Náš výkon je příslibem do dalších zápasů. Hráli jsme ale proti velice kvalitnímu soupeři, který zaslouženě vyhrál. V současné konstelaci nebylo moc co řešit,“ uvedl trenér Roman Kysilko. „Domácí na tom jsou velmi dobře kombinačně i po stránce organizace hry, věděli, co chtějí hrát. My jsme dokázali zahrozit z rychlého protiútoku, pokud jsme ho nepokazili hned v zárodku. Z podobné situace vyplynula i penalta za ruku a naše snížení na 2:1. Bohužel jsme vzápětí udělali chybu při autovém vhazování a přišel trest. Ve druhém poločase jsme se dostali přece jenom více do kombinace a hra byla vyrovnanější, po pěkně provedeném brejku jsme snížili. Potom jsem možná udělal chybu tím, že jsem začal střídat, domácí nás na straně hřiště vyzpovídali a pojistili si výsledek,“ zhodnotil Kysilko první jarní duel.

15. KOLO: Přelouč – Vysoké Mýto B 1:0 (0:0). Branka: 74. Voženílek. Libišany – Tatenice 4:1 (1:1). Branky: 49. a 69. O. Kraják, 6. Fidra, 59. Chmelík – 42. O. Tareš. Svitavy B – Dolní Újezd 0:4 (0:2). Branky: 27., 29., 70. a 80. Štarman. Letohrad B – FC Jiskra 2008 0:1 (0:0). Branka: 75. Halanič. Zámrsk – Rosice nad Labem 5:1 (1:0). Branky: 41. a 72. Doša, 49. Koudelka z pen., 78. Jiráský, 90. Peterka – 61. Kosek. Ústí nad Orlicí B – Žamberk 2:0 (2:0). Branky: 19. Petrjánoš, 44. Pinkava. Lázně Bohdaneč – Polička 4:2 (3:1). Branky: 10., 15. a 72. Sadílek, 38. Klátil – 18. Bárta z pen., 63. L. Boháček.