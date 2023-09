„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, ale po sérii špatných výkonů jsme ho potřebovali na domácím hřišti herně i výsledkově zvládnout. Vstup se nám podařil, dokázali jsme plnit pokyny, které jsme si řekli v kabině. Během první půle se nám povedlo dát tři góly a ty nám přinesly klid na kopačky do druhého poločasu. Góly mi připravili skvěle kluci, bez nich bych se do brankových situací nedostal,“ vrací se Jiří Jukl k povedenému nedělnímu odpoledni.

„První branka padla po křížném míči, kterým mě našel Tomáš Svoboda. Následovala klička na střed hostujícímu stoperovi a střela okolo gólmana na bližší tyč. Druhá trefa byla díky skvělé práci Vojty Drašara, který mi předložil míč na hranici penalty,“ popisuje šťastný střelec svoje zásahy z úvodní pětačtyřicetiminutovky. Třetím potom těsně před posledním hvizdem rozhodčího navyšoval jednozančné vítězství svého týmu. „V dospělém fotbale se jednalo o můj první hattrick. V týmu mám spíše pověst nahrávače,“ usmívá se třicetiletý fotbalista.

„Rád vzpomínám na konec minulé sezony, kdy nás trápilo hodně zranění, ale dokázali jsme se jako tým semknout a vyhrát okresní přebor. V paměti mi nejvíce zůstal gól v samotném závěru z Cerekvice. Díky němu jsme udrželi náskok pět bodů a po dalším utkání na domácím hřišti jsme po výhře slavili titul,“ přidává Jukl čerstvou vzpomínka na jarní bysterskou fotbalovou euforii.

Bystré umí pětku nejen dostat, ale i dát. Kunčina napravila domácí zaváhání

Ale to je minulost, současnost je taková, že Bystré zamířilo do spodní poloviny I. B třídy skupiny B, kde se mu pochopitelně nelíbí. „Vstup do sezony se nám nepodařil podle představ, nedokázali jsme jako mužstvo přepnout v hlavách na I. B třídu. Máme mladý tým, který se potřebuje aklimatizovat na vyšší úroveň. Jsme si svých chyb vědomi a pracujeme na nich. Jak moc se dokážeme učit, to ukážou následující měsíce,“ říká fotbalista, který si ve své kariéře zahrál rovněž v Poličce či Svitavách.

Co je podle Jiřího Jukla potřeba k tomu, aby se bysterský Sokol usadil v krajské soutěži dlouhodoběji a „neskákal" mezi okresem a krajem? „Aktuálně je potřeba se vyhnout herním výkyvům, které nás provázejí od začátku ročníku. Věřím, že náš tým má kvality se trvaleji usadit v I. B třídě. Obrovským plusem našeho oddílu je komplexní práce od přípravek přes žáky do dorostu. Mládežnické kategorie jsou úspěšné a také z tohoto důvodu věřím, že v krajské soutěži setrváme delší čas,“ je Jukl optimistou.

Na závěr jako vždy kanonýrská otázka z jiného soudku. Sparta, Slavia, nebo někdo třetí, jak odhaduje bysterské střelec letošní Fortuna:ligu a boj o titul? „Osobně bych si přál, aby se o titulu rozhodovalo v posledním zápase mezi Spartou a Slavií. V takovém případě ať vyhraje ten lepší…“

Druhým autorem hattricku byl v tomto kole Pavel Lexman z Moravské Třebové, jehož počin stačil Slovanu k remíze v Českých Heřmanicích. Mezi mládežníky zářili svitavští divizní mladší žáci z kategorie U12: Jakub Friedl dal osm a Filip Svoboda šest branek.