Hodně cenný tříbodový zisk pro fotbalisty Sokola Dolním Újezd se narodil na hřišti v Albrechticích. Utkání se jim povedlo, byť po ojedinělé akci soupeře inkasovali po dvaceti minutách jako první. Nadále však zůstávala aktivita na jejich kopačkách, což po spolupráci s D. Frankem a M. Jirečkem přetavil před přestávkou ve vyrovnání Štarman. Ve druhé půli pokračovala dolnoújezdská převaha, domácí hrozili jenom občasnými výpady. Rozhodující akci pěkně sehráli Fulík s Vanatem. Druhý jmenovaný utekl obráncům a s přehledem zakončil. „Domácím nezbývaly fyzické síly a jejich platonická snaha o srovnání vyzněla do vzduchoprázdna. Důležitá výhra nás posunula do lepší poloviny tabulky, přijdou ale jiné štiky v átřídním rybníku,“ uvedl sekretář Jan Kabrhel.

Velmi cenný počin Jiskry. Takřka hodinu bojovala v deseti, ale nevzdala se

O osudu zápasu ve Skutči rozhodla trefa domácího Horáčka zkraje druhého poločasu. Snaha se hostům určitě nedá upřít, ale ve finální fázi zůstala bezzubá. „Třetí zápas s nováčkem a třetí prohra. Domácí mají kombinačně zdatný celek, my jsme s tím počítali a hráli spíše zezadu. Přesto se nám do obrany dostávali a nebýt trochy štěstí, tak jsme mohli do poločasu prohrávat klidně o dva góly. Po přestávce se mi začínalo zdát, že se naše hra zlepšuje, ale přišla standardka a Horáček trefil přesně. Domácí se zatáhli, my to zkoušeli nakopávanými míči, ale i když jsme nějaké příležitosti měli, tak to soupeř měl docela pod kontrolou. Skóre 1:0 je tedy asi spravedlivé,“ uznal poličský trenér Roman Kysilko.

Jevíčský sklad ostrých nábojů vydal další dávku. Vendolský start nemá chybu

Kvůli městským slavnostem se béčko k utkání proti Zámrsku přestěhovalo na umělku do Lánů. Protáhlo tam podzimní neporazitelnost, ale s třetí remízou v řadě spokojeno nebylo. Špatný začátek v podobě laciné obdržené branky v první minutě záhy napravil po čtvrthodině Kuda vyrovnáním, ale žádná další příležitost se neujala. „Řekl bych, že remíza je pro nás ztrátou, protože jsme po většinu času měli více ze hry a i na počet gólových šancí jsme na tom byli lépe. Bohužel se zakončením to nebylo ono. Zůstáváme bez porážky, ale zase už bychom potřebovali bodovat naplno. Kromě zkušeného Horáka nastoupil mladý tým, řada kluků sbírá v těchto zápasech potřebné zkušenosti s dospělým fotbalem,“ řekl trenér rezervy Martin Komoň.

5. KOLO: Skuteč – Polička 1:0 (0:0). Branka: Horáček. Svitavy B – Zámrsk 1:1 (1:1). Branky: Kuda – Bezdíček. Letohrad B – Proseč 1:0 (0:0). Branka: Šponar. Ústí nad Orlicí B – Prosetín 0:2 (0:1). Branky: Marek, Filipi. Luže – Jablonné nad Orlicí 0:1 (0:0). Branka: Filip. FC Jiskra 2008 – České Heřmanice 3:3 (0:3). Branky: Šmolík 2, Pasker – Jirsák, Mach z pen., vlastní (Šmolík). Tatenice – Dolní Újezd 1:2 (1:1). Branky: Polička – Štarman, Vanat.

DOHRÁVKA: Ústí nad Orlicí B – České Heřmanice 3:7 (1:4). Branky: Pinkava, Šafránek, Batrla – Jirsák 2, Uher 2, Mach, Pražák, Jeřábek. ČK: 1:0 (Janda).