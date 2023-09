Moravskotřebovský Slovan se při snaze o páté vítězství musel obejít bez gólmana Schreibera a ostrostřelce Lebiše, především však stál proti soupeři, který se nezalekl lídra tabulky a aktivní hrou mu pořádně větral defenzívu. A od 30. minuty se začaly sypat míče za záda debutanta Tichého v domácí svatyni, Talácko ho dokonce nachytal ze středového kruhu, a poločasové skóre 1:3 nevěštilo pro Slovan nic dobrého. Tím spíše, že ani po návratu z kabin se obrázek dění na hrací ploše moc nezměnil, po hodině hry to bylo 1:5 a bylo jasné, že třebovská šňůra výher se trhá. Domácím se duel nepovedl, nakupili příliš noho chyb, ale nutno současně ocenit velmi dobrý výkon Skutče.

Zámrsk přivítal svitavskou rezervu, jak je jeho zvykem, mohutným náporem, sevřel ji na její polovině a výsledkem bylo po pěkné kombinaci brzké vedení, o které se postaral zblízka kanonýr Rožek. Další průběh se však domácím fanouškům líbil méně, neboť hosté se oklepali a začali se dostávat více do hry. Vyrovnání přišlo klasicky „do šatny“, po rozehraném trestném kopu hlavičkoval Mauer. Druhý poločas nabídl nervózní rozháranou podívanou, během které nedošlo k další změně stavu, přestože domácí dohrávali bez vyloučeného kapitána Bálka. V závěru přečkali i sérii svitavských standardek, přišli sice o stoprocentní bilanci, nikoli však o neporazitelnost.

O tu naopak přišli fotbalisté z Jablonného nad Orlicí, a to docela „brutálním“ způsobem, neboť v Proseči si lidově řečeno ani neškrtli. Přitom dosavadní výsledky obou týmů nasvědčovaly spíše opačnému průběhu, jenže především obranná činnost hostů nesnesla v tomto utkání potřebné měřítko, soupeř to nemilosrdně trestal a po zásluze jednoznačně zvítězil. Ještě jednoznačnější bylo střetnutí ve Slatiňanech. Domácí dostali o týden dříve sedm „kusů“ v Českých Heřmanicích, ale teď je do sítě trápícího se a nadále bez bodu hrajícího celku FC Jiskra 2008 sami nastříleli.

Zajímavý fotbal sledovali diváci v Poličce. Domácí do zápasu vstoupili podle svých optimálních představ a po půlhodině vedli 2:0, když o druhý zásah se postaral zkušený navrátilec do jejich sestavy Roman Netolický. Další podstatné věci se odehrály v závěrečné dvacetiminutovce. Na kontaktní branku Viščáka dokázal bezprostředně reagovat Leinweber zvýšením na 3:1, hosté potom zásluhou bývalého hráče Poličky Bárty vykřesali naděje ještě jednou, ale to do konce chybělo pár minut a domácí nervózní koncovku ustáli bez úhony.

V Letohradu se v nedělním odpoledni hrálo utkání dvou rozdílných poločasů. Hosté z Dolního Újezdu marně doposud bojující o první vítězství v sezoně odehráli první polovinu zápasu takticky velmi dobře a po rychlém protiútoku zakončeném P. Frankem se ujali vedení. Po přestávce se však dostávali pod stále větší tlak béčka, které se probralo k větší aktivitě a odměnou mu byl vyrovnávací zásah po krásné ráně Filipa. Více se skóre nezměnilo, poslední letohradskou možnost k vítěznému gólu zastavilo břevno.

I. A TŘÍDA – 6. KOLO: Moravská Třebová – Skuteč 2:5 (1:3). Branky: Smékal z pen., Lexmaul – Talácko 2, Čermák 2, Felkl. Zámrsk – Svitavy B 1:1 (1:1). Branky: Rožek – Mauer. Letohrad B – Dolní Újezd 1:1 (0:1). Branky: Filip – P. Frank. Polička – České Heřmanice 3:2 (2:0). Branky: Boháček, Netolický, Leinweber – Viščák, Bárta. Proseč – Jablonné nad Orlicí 5:1 (3:0). Branky: Klíma 3, Plosza, Mareš – Kyllar. Ústí nad Orlicí B – Žamberk 3:1 (1:0). Branky: Faltus 2, Krátký – Cvik. Slatiňany – FC Jiskra 2008 7:0 (3:0). Branky: Sotona 2, Borovička, M. Slavík, J. Slavík, Bakeš, Semenec.