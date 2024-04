I. A TŘÍDA /FOTO, VIDEO/ Jak je důležité míti Štarmana! O tom se přesvědčili dolnoújezdští příznivci, kteří sledovali, kterak navrátilec z Litomyšle dvěma zásahy rozhodl vyrovnanou bitvu s letohradským béčkem. Svitavská rezerva odehrála kvalitní partii se suverénně vedoucím Zámrskem, k jejich škodě však nebyla podpořena úspěšným výsledkem. Polička navázala na důležitou výhru z předešlého kola remízou v Českých Heřmanicích, ale nadšení z tohoto počinu nepanovalo, jelikož vyrovnávací branku inkasovala v poslední minutě.

TJ Sokol Dolní Újezd vs. FK Letohrad B. | Video: Radek Halva

Duel mezi Skutčí a Moravskou Třebovou byl jedním z klíčových v boji o druhé místo za stále nedostižným Zámrskem. Z pohledu Slovanu se ovšem proměnil v „potok slz“, protože tolik smůly se jen tak nevidí. Jeden vlastní gól byl sám o sobě přišel k vzteku, ovšem dva, to je příliš, a oba v závěrečné půlhodině hry… Ovšem nebyla to jediná příčina porážky, zapomenout nelze ani na bezzubou ofenzivu, která se nedokázala prosadit ani po 77. minutě, když hosté hráli po vyloučení Vymetala s výhodou jednoho muže v poli. V přesilovce místo toho inkasovali druhý gól a bylo „vymalováno“. Tudy cesta zpět do krajského přeboru nepovede…

Zámrsk se představil na svitavské „jedničce“ a předvedl, že umí z minima vytěžit maximum. Všechno podstatně se odehrálo od 65. minuty dál, do té doby hrálo béčko s favoritem minimálně rovnocenný fotbal, ke své škodě však nedotáhlo do gólového konce několik více než slibných příležitostí. Naopak soupeřova úderná dvojice Jiráský – Rožek předvedla v rychlém sledu, co to je efektivita v zakončení. Domácí ještě stihli kontaktní zásah pěknou střelou střídajícího Škávy, nic více však nestihli a poměrně smolně prohráli. Zámrsk naopak pokračuje ve svém ostrém pochodu do krajského přeboru.

Žádná pohroma, žádné nadšení. Nerozhodná zápolení pro Svitavy i Litomyšl

Do hlavní role zápasu v Dolním Újezdu se obsadil Petr Štarman. Utkání otevřel tím, že ve stoprocentní pozice překopl odkrytou branku, ale jeho velké střelecké chvíle měly teprve přijít. K vidění byl svižný a zajímavý fotbal, o vzruch před oběma brankami nebyla nouze. Štraman otevřel skóre v 62. minutě pohotovou střelou „z první“ pod břevno, soupeř však téměř okamžitě reagoval a Škorpilem srovnal. V závěru se mohly misky vah překlopit na obě strany, poštěstilo se to domácím a osvědčená spolupráce Drahoš – Štarman jim zajistila cenné tři body.

Jediným jarním střelcem Poličky je po pěti odehraných kolech Libor Boháček a jeho dvě trefy přinesly na týmové konto čtyři body. Nechybělo mnoho, jen pár desítek sekund, aby jich bylo šest, protože těsný náskok, který jim zajistil po hodině hry, drželi hosté ještě na začátku 90. minuty. Domácím se ale ze závěrečného náporu podařilo zásluhou Michaela Lebedy vyrovnat na 1:1, což je výsledek, který ani jednomu z mužstev nijak extra nepomohl. Pro České Heřmanice je to třetí plichta v řadě.

Vyrovnáno! Tuři zvládli domácí duel, o vítězi první ligy se rozhodne ve středu

K opravdu vážným adeptům sestupu se o víkendu definitivně přihlásil Žamberk. Ústecké béčko přijelo na jeho hřiště doslova ve „splácané“ sestavě, navíc muselo po deseti minutách nuceně střídat, přesto si odvezlo tři body. Daniel Král, který do zápasu naskočil místo zraněného kolegy Kopeckého, rozhodl o výsledku ve 25. minutě díky pohotovosti v pokutovém území po rozehrané standardní situaci. Pro zajímavost, tento fotbalista nastoupil k soutěžnímu zápasu naposledy před pěti lety (!). Ve zbytku zápasu domácí fotbalisté předvedli hodně snahy, ale málo kvality směrem dopředu, pouze Mikuláš Cvik znamenal vážnější nebezpečí pro gólmana Hortlíka, ale i jeho úsilí postrádalo efekt. A tak Ústí „vyčarovalo“ vítězství, díky němuž atakuje postupové příčky.

Body nutně potřebují sbírat rovněž hráči z Jablonného nad Orlicí, ale těžko se můžou posunout do klidnějších vod, když ze dvou domácích duelů v řadě vytěžili všehovšudy jediný bod. Po prohře se Svitavami nyní nedokázali přehrát ani Proseč, když sice Adamem Kyllarem dokázali odpovědět na vedoucí branku soupeře, vícekrát však s čísly na ukazateli skóre nepohnuli.

FOTO, VIDEO: Morašická blamáž, třebařovská ztráta, mladějovský útok na čelo

V Králíkách potěšil tamní fanoušky nejprve vedoucí gól Tomáše Vyšohlída, méně potom 38. minuty, kdy byly za vzájemnou potyčku vyloučeni Hnátnický s Chalupníkem. I druhý gól v zápase vstřelili domácí, radost z něho však neměli, Dušek si nešťastně srazil míč za záda vlastního gólmana. V 78. minutě šly hosté ze Slatiňan dokonce do devíti, ale krátká přesilovka další změnu výsledku nepřinesla a z pohledu domácího celku to je vzhledem k jeho kritické situaci na samém chvostu tabulky pochopitelně málo.