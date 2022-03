I když je nejhorší trojice ve složení Rohovládova Bělá, Luže, Proseč bodově hodně odříznuta, tak pořád nemusí házet lidově řečeno flintu do žita. Pokud totiž z divize nesestoupí nikdo z Pardubického kraje, což by snad klapnout mohlo, a krajský přeborník bude mít zájem o postup (což je každoroční otazník), mohly by do I. A třídy zamířit pouze poslední dva týmy konečné tabulky, takže o motivaci je i tady postaráno.