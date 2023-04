I. B TŘÍDA: Torzo v podobě tří zápasů zůstalo z víkendového programu nejnižší krajské soutěže fotbalistů, jelikož nezpůsobilé terény nedovolily odehrát duely v Moravské Třebové, Jehnědí, Svratouchu a Jaroměřicích. Hrálo se naopak v Kunčině a zápolení domácího Sokola s Dobříkovem nabídlo početnému publiku podívanou vpravdě nevšední.

Stadion v Kunčině byl v sobotu jediným místem, kde se v celém svitavském okrese hrálo na trávě. A nutno říci, že tamní pořadatelé připravili hřiště na dané podmínky až zázračně. Zpočátku se zdálo, že domácí celek naváže na dvě předešlé výhry, neboť se rychle ujal vedení dorážkou Kalába a po čtvrthodině měl ideální příležitost náskok navýšit, jenže Švanda napálil nařízenou penaltu pouze do břevna. A to byl okamžik, který se na dalším průběhu utkání značně podepsal, kunčinský celek začal pomalu ztrácet půdu pod nohama a hru začal diktovat soupeř. Prvním důsledkem bylo Novotného vyrovnání na 1:1 po hezké kombinační akci. Ještě v první půli šli hosté do deseti, když druhou žlutou kartu viděl právě Novotný, i v oslabení ale znovu udeřili poté, co Sedlák vystihl špatnou rozehrávku a sólový únik zkušeně zakončil podél gólmana.

Po změně stran se ukázalo, že domácí si s „přesilovkou“ vůbec nevědí rady, kupili nepřesnosti a takticky vyspělý soupeř jejich ofenzivní úsilí likvidoval v zárodku v hloubi pole. A co více, v 66. minutě se přízemní střelou k tyči trefil Vojtíšek a bylo to 1:3. Potom se Kunčině povedlo konečně souvislou akcí přehrát oslabeného protivníka a Kudyn kontaktním gólem vykřesal naději. Bylo to však z její strany snad všechno nebezpečné, co v zápase vyprodukovala. V hektickém závěru musel nejprve opustil lavičku po druhé žluté dobříkovský trenér Mansfeld, v nastaveném čase šel pod sprchy Sedlák rovněž po druhém napomínání, ale skóre se nezměnilo a zatímco Dobříkov bral první jarní vítězství, tak Kunčinští šli poprvé v odvetné části sezony do kabin jako poražení.

Vedoucí Sloupnice prokázala formu i proti lanškrounské rezervě, tedy proti soupeři, jemuž se na jaře zatím také dařilo. Na podmáčeném trávníku lídra však tahala za kratší konec. Domácím pomohlo brzké vedení, o které se po standardní situaci postaral Lebeda. Po přestávce přišly chvíle kanonýra O. Mikuleckého, který nejprve přesně zakončil rychlý protiútok a následně proměnil penaltu. Hosté se do statistiky zápasu zapsali pouze červenou kartu Richtra za surový faul. „Naše mužstvo vyhrálo zaslouženě. Všichni hráči zaslouží pochvalu za bojovnost a přístup k utkání. Ve druhém poločase to byl boj a rozhodovaly chyby,“ uvedl sloupnický trenér Zdeněk Kocman.

Fotbalisté Libchav nastupují ke každému zápasu s nožem na krku. Nemohou se ohlížet doleva ani doprava, potřebuji bodovat bez ohledu na soupeře, protože jim akutně hrozí konec existence v krajských soutěžích. V domácím prostředí nyní hostili Březovou a i v tomto případě platilo, že hráli na trávě, což byla v sobotu v regionu naprostá výjimka. V bojovném střetnutí jim klíčový náskok zajistili v rozmezí pěti minut prvního poločasu střelci Pavlák s Rábem. Hosté reagovali kontaktní trefou, ale jejich snaha o vyrovnání byla bezzubá. Čtvrt hodiny před koncem zvýšil na 3:1 Ďuriš a závěrečné korekce Kučery přišla příliš pozdě na to, aby Březovští mohli ještě něco s výsledkem udělat. Libchavský boj o udržení tak není ztracen.

I. B TŘÍDA – skupina B – 18. kolo: Libchavy – Březová nad Svitavou 3:2 (2:1). Branky: Pavlák, Ráb, Ďuriš – Říkovský, Kučera. Kunčina – Dobříkov 2:3 (1:2). Branky: L. Kaláb, Kudyn – Novotný, Sedlák, Vojtíšek. Sloupnice – Lanškroun B 3:0 (1:0). Branky: O. Mikulecký 2 (1 z pen.), Lebeda.

Zápasy Jehnědí – Pomezí, Svratouch – Semanín, Jaroměřice – Žamberk a Moravská Třebová B – Janov byly odloženy.