Další herní test litomyšlských fotbalistů se nezařadil mezi ty, které by svěřence nového trenéra Františka Dvořáka jakkoli významně prověřily. Na domácí umělé trávě si zahráli proti soupeři z krajské I. B třídy a rozdíl dvou soutěží se během devadesáti minut jednoznačně projevil, takže skóre málem narostlo do dvouciferné podoby.

TJ Jiskra Litomyšl vs. 1. FC Žamberk. | Foto: Deník/Radek Halva

TJ Jiskra Litomyšl – SK Sloupnice 9:0

Branky: Urban 2, Folta, Jílek, M. Severa, Malý, Hašek, Sršeň, Tomšů.

Sestava: Jílek – M. Severa, Hašek, Jireček, Tomšů, Sršeň, Folta, Urban, Jiskra, Bačík, Bálský (Malý).

„Zápas proti slabšímu soupeři nás absolutně nedonutil jít do vyšších obrátek, což je velká škoda. Možná i proto naše bohorovnost vedla někdy ke kostrbatosti hry, především v přechodové fázi. Byl to takový trénink na čerstvém vzduchu, i za účasti sluníčka. To byl ten největší bonus tohoto zápasu,“ glosoval zápas s nadhledem kouč Dvořák.

Kvalitnější konfrontace a prověrku aktuální formy si slibuje od nadcházejících dvou duelů. Tuto sobotu 2. března oměří Jiskra síly s dalším účastníkem krajského přeboru Vysokým Mýtem B a týden na to ji čeká generálka proti vedoucímu celku I. A třídy Zámrsku.