Horses zdolali Nový Bydžov a jdou do trháku. Slovan rozhodl v prodloužení

Plány na vítěznou rozlučku mu přetrhl dobře hrající soupeř z Lázní Bohdaneč. Jiskra sice otočila vývoj z 0:1 na 2:1, ale po změně stran si vybrala hodně hluchou pasáž, kdy přenechala veškerou herní iniciativu protivníkovi, a zákonitým důsledkem bylo vyrovnání. „Poslední utkání podzimu a moje poslední utkání v roli trenéra v Litomyšli jsme nezačali dobře, po špatném dostoupení se na hranici vápna uvolnil Klouda a zavěsil přesně. Postupem času jsme se oklepali, začali získávat druhé míče, což bylo na těžkém terénu a v zápase plném soubojů velmi důležité. Po pěkné kombinační akci jsme Štarmanem srovnali a těsně před poločasem jsme po vlastní brance Bohdanče šli do vedení. Vstup do druhého poločasu jsme měli dobrý, ale bohužel jsme zahodili tři velké příležitosti, abychom utkání rozhodli. Hosté velmi dobře prostřídali, postupem času nás přikovali před naše velké vápno a po trochu šťastném odrazu srovnali. Nic více už zápas nenabídl, a tak dospělo do remízy. Vítězné loučení to tedy nebylo, ale tak to někdy bývá,“ uvedl Roman Pražák.

Zdroj: Radek Halva

Svitavy se s podzimem loučily na hřišti nováčka z Prosetína, kde se nikomu nehraje dobře, a svěřenci Radovana Kroulíka nebyli v tomto směru výjimkou. Ostatně v Prosetíně před časem neskórovala ani Litomyšl (ta zde dokonce prohrála), hosté však alespoň dokázali udržel čisté konto a vzešla z toho tudíž bezbranková remíza. Škoda, v případě výhry se rýsovala naděje přeskočit průběžně třetí Lanškroun, ale i tak Svitavští i s přihlédnutím k velkému počtu zraněných opor odehráli více než slušný podzim.

Souboj o druhou příčku vyzněl pro Sebranice. A podzimnímu fotbalu zazvonil konec

Střídání stráží na poslední chvíli!

Do čela krajského přeboru se po závěrečném podzimním kole posunuly Libišany a budou tam pobývat následující čtyři měsíce zimní přestávky. Důvod? Jejich dlouhodobý největší konkurentz Horních Ředic nezvládl dvě poslední kola, ve kterých vyšel oproti předpokladům bodově naprázdno, zatímco libišanský tým zde nezaváhal. Pravda, jeho víkendové vítězství bylo z kategorie hodně upracovaných, neboť soupeře z Přelouče udolal jediným gólem Hanče čtvrt hodiny před koncem, ale i za takové výhry se přidělují tři body. Co by za ni dali fotbalisté z Horních Ředic, kteří si na domácím trávníku neporadili s Lanškrounem. Hrdinou tohoto duelu se stal hostující Marek Pecháček, který dvěma góly rozhodl o jeho osudu a také o tom, že se jeho mužstvo posunulo na samostatné třetí místo hned za dva favority z Pardubicka. Pohled do podzimní přeborové tabulky říká, že se poměrně výrazně oddělila nejlepší sedmička, za kterou se otevřela mezera zvící osmi bodů. Nejhůře na tom jsou po první polovině ročníku poslední Moravany, které doposud okusily jedinkrát radost z vítězství. Podobně jako Přelouč, ta k tomu ovšem přidala rekordních sedm remíz. Spokojenost určitě nevládne ani v Třemošnici, byť loučení s podzimem bylo v jejím případě vítězné, ale jen jedenáct vstřelených branek, nejméně ze všech, znamená v Železných horách vážné existenční problémy.