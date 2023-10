Jak ukazuje skóre 7:4, tak v Zámrku hrály prim útočné formace, s defenzivní činností to na obou stranách poněkud haprovalo. Domácí šli v poločase do kabin s těsným náskokem, který jim zajistil klasickým „šatnářem“ Mudrich, jenže hned v nástupu do druhé části hostující Borovička srovnal a začínalo se prakticky od začátku. Okolo 60. minuty však Zámrsk „slepil“ další dvě trefy a navíc začali neukázněnému soupeři ubývat hráči. Druhou žlutou kartu za neustálé protesty vůči rozhodčímu viděli Koblasa s Drahým, z lavičky je ještě následoval vystřídaný Trňák a takto oslabeného rivala domácí „dorazili“.

Na derby mezi Svitavami a Moravskou Třebovou byli fanoušci v minulých letech zvyklí v podání A týmů obou klubů, po sestupu Slovanu se však proti němu tentokrát postavilo svitavské béčko. A okresní konkurenti spolu sehráli zajímavý duel, na který dokonale sedí označení utkání dvou rozdílných poločasů. A to diametrálně rozdílných. Ten první vyšel podle představ domácím a odměnou za aktivitu jim bylo dvougólové vedení. Po pauze následovat zvrat, především výborný Lexmaul rozhýbal do té doby dost strnulou hru Slovanu a v rozmezí 54. a 78. minuty přišlo totální otočení kormidlem duelu. Z 2:0 to najednou bylo 2:3, Svitavští nenašli žádnou odpověď a třebovský celek se opět důrazně připomněl v boji o přední pozice.

Výhra Jiskry bez fotbalové krásy, ale počítá se. Svitavské K. O. za šest minut

Jak je důležité míti Mandlíka… Zkušený dolnoújezdský fotbalista znovu ukázal svůj přínos pro mužstvo, kdykoli nastoupí. Tentokrát spolurozhodl důležitý střet s Českými Heřmanicemi, když střelou z otočky zajistil domácím rychlé vedení a do poločasu se po dalším učebnicovém zakončení postaral o jeho navýšení. Hned po změně stran postupoval sám na branku Novotný, ale pálil těsně vedle a ke slovu se začali dostávat hosté. Agilní Pánek však neměl střelecké štěstí, když orazítkoval tyč a břevno, prosadil se teprve po rohovém kopu Vrána, ale závěr zápasu si domácí pohlídali a těsný náskok uhájili.

Za překvapení lze rozhodně poznačit výsledek z Jablonného. Že na tamním pažitu vyhraje Polička obvykle se venku trápící, to by málokoho napadlo, nadto ještě tak výrazným rozdílem. Přitom hůře snad hosté ani začít nemohli, když si po pěti minutách srazili balon do vlastní sítě. Jenže místo toho, aby klesli na mysli, přidali ihned na aktivitě a odměnou jim byla otočka během pár desítek sekund. Domácí snaha o vyrovnání byla po změně stran marná, postupně se dostali do herní křeče, soupeř začal využívat rychlých výpadů do otevřené obrany a zvýraznil zasloužené vítězství.

Brankář na hrotu? Pro Morašice žádná potíž, Rusnák dal čtyři góly za devět minut

Deset kol to trvalo, ale první bod je na kontě FC Jiskra 2008. Ne, že by to byl důvod k extra radosti, alespoň však v tabulce přestala „strašit“ nelichotivá nula. Domácí na stadionu v Červené Vodě utkání slibně rozehráli, jenže poločasový náskok vzal po přestávce rychlé za své a po obrátce hostů z Proseče se zdálo, že to zase dopadne špatně. Tentokrát však v sobě poslední celek tabulky ještě našel síly a Wawrzyczek se přesně umístěnou střelou postaral o tom, že poprvé na podzim neodešel ze hřiště poražen.

Výsledkově se v posledních týdnech zadrhla ústeckoorlická rezerva, která se přitom ještě před nedávnem slunila na čele tabulky. Teď však připočetla třetí nezdar v řadě a v derby s Letohradem to byla vpravdě nečekaná záležitost. Domácí úplně propadli v zakončení, přestože měli dobrých příležitostí více než dost, tak dostat míč za záda gólmana Satorii se pro ně ukázalo být neřešitelným úkolem. Naopak soupeř byl mnohem efektivnější, v nástupu do druhého poločasu se v šestnáctce prosadil Javůrek, dvacet minut před koncem ho napodobil Dunas a překvapení bylo na světě.

Litomyšl tahala v Chocni za delší konec. Dobrou práci odvedl rovněž Slovan

Na velmi těžkého soupeře narazil Žamberk, fotbalově velice silná Skuteč předvedla názorně svoje kvality. Domácí sice v zápase skórovali jako první, jenže v dalším průběhu měli obrovské problémy zastavit individuálně i kombinačně vyspělého protivníka, který na hřišti dominoval a třemi trefami do poločasu vývoj rázně otočil. Domácí se nevzdali, po pauze se jim podařilo vstřelit kontaktní branku a šturmovali za vyrovnáním, leč další dva rychlé zásahy hostů je zase zchladily a bylo po jakýchkoli nadějích.