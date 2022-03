Snad pouze druhé a na podzim také velmi dobře hrající Jablonné by si mohlo dělat naděje, že lídra alespoň potrápí. Husto je na opačném pólu tabulky, všechny ohrožené celky však dávají před úvodním kolem jasně najevo, že o záchranu chtějí zabojovat.

Cíl vašeho týmu pro jarní část?

TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE (1. místo, 40 bodů)

Tomáš Jirsák, hrající trenér: „Cílem heřmanického fotbalu vždy bylo a bude dělat radost z fotbalu jak sobě, tak i fanouškům. Zimní příprava proběhla podle nastaveného harmonogramu, kde jsme absolvovali tréninkové jednotky, soustředění a přátelská utkání. S docházkou nebyla vždy spokojenost, ale i tak věřím, že jsme dobře připraveni na jarní část.“

TJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ (2. místo, 32 bodů)

Miroslav Bednář, trenér: „Rozhodně nehodláme upustit od hry, jíž se prezentujeme a chceme nadále. Neustále na tom pracujeme, posouváme se dopředu. Věříme, že budeme mít stejně kvalitní výsledky jako na podzim a přední příčky tabulky nám neuniknou. Před jarním startem počítáme velmi citelné ztráty. Dva hráči si v přípravě vybojovali místo v kádru divizního celku, další přerušil činnost. Zacelit mezeru bude složité a šanci dostanou mladí perspektivní fotbalisté.“

TJ SEMANÍN (3. místo, 27 bodů)

Miroslav Švihálek, manažer: „Naše cíle se ani pro jaro nemění, chceme skončit do pátého místa, umístění „na bedně“ by bylo super. S průběhem zimní přípravy jsme zatím spokojeni i z toho důvodu, že jsme vůbec mohli trénovat a že jsme mohli trénovat díky mírnější zimě na přírodním terénu. Navíc se mi zdá, že i samotní hráči mají po fotbale větší hlad a účast na tréninku byla v porovnání s minulými roky velice slušná. V kádru došlo ke dvěma výrazným změnám. Tomáš Sokol prodloužil doma hostování z Hradce Králové a snad mu zdravotní stav dovolí se naplno zapojit. Druhou novinkou potom je přechod Romana Petra z pozice hráče do funkce vedoucího družstva.“

SK SLOUPNICE (4. místo, 25 bodů)

Radovan Jiskra, sekretář: „Pro nás je jednoznačným cílem potvrzení výkonů z konce podzimu a setrvání v horní polovině tabulky. Nedošlo k žádným výrazným změnám, zaměřujeme se na zapracování končících dorostenců do mužstva. Příprava byla zpočátku podle našich představ, potýkáme se však s větším počtem zraněných hráčů. Věříme však, že do začátku jara se dá většina z nich do pořádku.“

TJ SOKOL POMEZÍ (5. místo, 23 bodů)

Zdeněk Stoklásek, vedoucí mužstva a sekretář: „Bude to znít hloupě, ale naším cílem je v první řadě setrvání v krajské I. B třídě. Nemůžeme být totiž příliš spokojeni s přípravou, za dva covidové roky morálka jaksi upadla, moc nadšený z toho nejsem. Navíc jsme oslabili odchodem Jana Nespěšného do Rakouska. Jinak v týmu ke změnám nedošlo. V létě by se měli zapojit končící dorostenci a mohli bychom kádr omladit, už z tohoto důvodu se chceme vyvarovat existenčním starostem.“

Skuteč plánuje setrvat na Everestu. Pozici má před odvetami skvělou

TJ SOKOL LIBCHAVY (6. místo, 21 bodů)

Tomáš Abt, trenér: „V jarní části bude těžké přes odchody hráčů udržet postavení v tabulce, ale současně to také bude možnost pro další fotbalisty ukázat, že mají na základní jedenáctku. Ze zdravotních důvodů ukončil aktivní činnost Pešina, Ráb odešel zkusit štěstí do Rakouska a Hubálek se vrátil do Ústí nad Orlicí. Příprava byla ještě částečně ovlivněna covidem, takže účast byla průměrná.“

TJ SOKOL DOBŘÍKOV (7. místo, 21 bodů)

Miloš Vích, sekretář: „Do jara jdeme s cílem soutěž důstojně dohrát a pokusit se přece jenom častěji vyhrávat než na podzim, a to především venku. Hráčský kádr i realizační tým u nás zůstaly beze změn.“

TJ SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (8. místo, 21 bodů)

Ondřej Mrázek, předseda: „V rámci jara bychom rádi udrželi aktuální pozice, ale trenér dostal jaro na to, aby se s mužstvem seznámil a zkusil realizovat případné změny, takže hlavním cílem je skončit na některé z klidných pozic. Největší změna je na pozici hlavního trenéra, kde Josefa Ehrenbergera nahradil Jiří Valta. V rámci zimní přípravy naše mužstvo absolvovalo tradiční zimní soustředění v Kladkách, kterého se zúčastnila většina hráčů. Postupně se začalo pracovat i s dorostenci a výsledky jsou zatím dobré.“

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B (9. místo, 20 bodů)

Václav Huryta, manažer: „Cílem do jara je pohybovat se v klidném středu tabulky. Kádr rezervy bude podle potřeby doplňován dorostenci. Příprava se odehrála společně s áčkem, bohužel tréninková docházka byla, dá se říci, tragická.“

TJ JAROMĚŘICE (10. místo, 15 bodů)

Vítězslav Antošovský, sekretář: „Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo dohrát sezonu v klidných vodách tabulky. Nezískali jsme žádné posily, hrát budeme s kádrem, který výsledkově slušně zvládl podzimní část. Příprava byla klasická, pro zápasy jsme volili soupeře z vyšších soutěží, což by mělo být přínosné.“

Sokol Pomezí vs. Sokol Březová nad Svitavou.Zdroj: Deník/Radek Halva

FO LANŠKROUN B (11. místo, 10 bodů)

Milan Růžička, trenér: „Cílem pro naše mužstvo je vzhledem k postavení v tabulce záchrana v I. B třídě. Příprava jako každý rok probíhala na naší umělé trávě, trénovali jsme třikrát týdně a sehráli několik přípravných utkání. S podmínkami musím být spokojen nadmíru, s účastí některých hráčů již méně, ale to je problém všude.“

TJ SOKOL KUNČINA (12. místo, 9 bodů)

Jan Šejnoha, předseda: „Cílem pro jarní část je napravit velmi nepodařený podzim a dostat se do klidného středu tabulky. Realizační i hráčský kádr zůstaly beze změn, jen se po půlroční odmlce strávené v Července vrací zpět do mužstva Ladislav Švanda. Začátek zimní přípravy nebyl podle našich představ, účastnil se menší počet hráčů, než jsme čekali, ale koncem ledna se situace zlepšila a konečně po dvou letech ovlivněných pandemií jsme začátkem února absolvovali soustředění v Bystřici nad Perštejnem.“

FOTBAL ŽICHLÍNEK (13. místo, 6 bodů)

Milan Schembera, sekretář: „Udržet se a nemít velké množství zraněných, což je věc, která nás dlouhodobě trápí. Nemáme žádné příchody ani odchody, jen jsme mírně „proměnili“ hráče A a B týmu. Na post hlavního trenéra jsme pro jarní část angažovali Vlastimila Suchého a věříme, že to pro náš celek bude přínosem.“

TJ SOKOL BYSTRÉ (14. místo, 6 bodů)

Vlastimil Oravec, trenér: „Naším úkolem je pokusit se zachránit krajskou soutěž. V létě přijdou do týmu nadějní kluci z dorostu, už proto bychom rádi na krajské úrovni zůstali. Do boje jdeme beze změn v kádru, který zůstává pro jarní část stejný.“