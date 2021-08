I. B TŘÍDA: V průměru každých pět minut padla v Českých Heřmanicích jedna branka. Domácí celek prokázal ve druhém poločase souboje s nováčkem soutěže svoje mimořádné ofenzivní kvality.

Průměr vstřelených gólů osm na zápas. Takovým fantastickým číslem se nyní chlubí fotbalisté z Českých Heřmanic v „bétřídní“ skupině B. Pravda, je to zatím jenom po dvou kolech, ale o síle tohoto mužstva to vypovídá docela názorně. Jestli si podobnou střeleckou fazónu podrží dlouhodoběji, těžko mu někdo bude konkurovat. Před týdnem uštědřily šestku Sloupnici na jejím hřišti a k domácí premiéře zavítal do jejich arény nováček z Jaroměřic, který hraje I. B třídu Pardubického kraje vůbec poprvé. Velmi pravděpodobně to bylo první střetnutí těchto dvou obcí v historii hrané na zeleném trávníku a hosté z regionu Malé Hané na něj nejspíše dlouho nezapomenou. Přitom ještě do poločasu to na dvoucifernou jaroměřickou pohromu nevypadalo, do kabin se mířilo za smírného skóre 3:3. Leč po návratu na hřiště favorit přestal „laškovat“, zapnul naplno, soupeř rázem nevěděl, kde mu hlava stojí a zrodil se neskutečný výsledek, jaký nebývá příliš často k vidění ani v hokeji či florbale, natožpak ve fotbalovém duelu na krajské úrovni.