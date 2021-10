Událostí kola je první bodová ztráta suverénně vedoucích Českých Heřmanic. Objevil se soupeř, který po souboji s nimi neodešel poražen. Fotbalisté Semanína se dočkali odměny za svůj bojovný výkon, když je po hodině hry nesrazila do kolen trefa hostujícího kanonýra Lukáše Macha. Odpověděli vzápětí, rohový kop hrajícího trenéra Bohuslava Sokola propadl gólmanovi za brankovou čáru a remíza byla na světě, se smírným skóre nikdo nepohnul.

Jediné vítězství pro zástupce Svitavska brala tentokrát Březová a byl to pro ni zisk velice důležitý, díky skalpu Libchav se posunula do bezpečnějších vod. Střetnutí příliš fotbalové krásy nepobralo a nenabídlo ani moc gólových možností. O jeho osudu se rozhodlo krátce po změně stran, kdy byl ve vápně faulován Kutlák, R. Milota penaltu sice na první pokus neproměnil, ale míč vyražený gólmanem Hubálkem stačil pohotově dorazit do sítě. A stav 1:0 se do konce utkání nezměnil.

Z družstev pohybujících se na chvostu tabulky si náladu vylepšilo pouze lanškrounské béčko, které si v souboji o velice důležité body poradilo se soupeřem z Bystrého. Pro hosty byla vysoká porážka vzhledem k předvedenému výkonu možná příliš krutá, jenže stejně jako po valnou část podzimu je znovu trápila střelecká produktivita. Zato domácí, ti s ní takový problém neměli.

Dobříkov se rozstřílel minule v Kunčině a zůstal při gólové chuti, tím spíše, když v celku ze Žichlínku nenašel protivníka, jenž by mu byl schopen klást podstatnější odpor. Bylo z toho tedy další vylepšení skóre. Zmíněná Kunčina cestovala do Jablonného nad Orlicí a její aktuální pohoda, či spíše nepohoda, nevěštila nic dobrého. Však také inkasovala po necelých dvou minutách hry a i v dalším průběhu byl rozdíl mezi rivaly na trávníku jasně patrný.

Ve Sloupnici se střetla dvě mužstva, která mohou být se svým podzimním účinkování v soutěži spokojena. Zápas daleko lépe vyšel domácím fotbalistům, kteří byli po většinu času lepší a daleko nebezpečnější ve finální fázi než hráči Pomezí. Zřejmě určující pro vývoj duelu byla první útočná akce Sloupnice ve druhém poločase, kdy svůj únik přesně zakončil Mikulecký. Zvyšoval tím vedení svého týmu na 2:0 a vlastně tím zlomil myšlenky soupeře na odpor.

Body se dělily na Malé Hané a pro domácí Jaroměřice to bylo málo. Brzkou vedoucí branku Šebka však nedokázali v dalším průběhu hry pojistit a ve druhém poločase se dostalo ke slovu i moravskotřebovské béčko. Vyrovnalo a záběr se hrálo nahoru – dolů. Neprosadil se nikdo a plichta byla nakonec zaslouženým rezultátetm.

SKUPINA B – 13. KOLO: Lanškroun B – Bystré 5:1 (3:0). Branky: 35. a 39. Š. Kolomý, 12. a 72. Jung, 47. Smrkal – 49. Bárta. Sloupnice – Pomezí 3:0 (1:0). Branky: 26. a 69. Dočkal, 46. Mikulecký. Semanín – České Heřmanice 1:1 (0:0). Branky: 65. Sokol – 61. Mach. Březová nad Svitavou – Libchavy 1:0 (0:0). Branka: 51. R. Milota. Jablonné nad Orlicí – Kunčina 5:0 (2:0). Branky: 2. Matějka, 15. Fogl, 48. Faltus, 81. Vaníček, 84. Kyllar. Jaroměřice – Moravská Třebová B 1:1 (1:0). Branky: 14. Šebek – 65. Bubela. Dobříkov – Žichlínek 7:2 (2:1). Branky: 58., 70. a 80. z pen. Karela, 44. a 56. Vaněk, 2. Houžvička, 54. Klapal – 4. P. Stasiowski, 74. Faltus.