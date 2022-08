Dvakrát za sebou Svitavy prohrály a v obou případech chyběl v jejich barvách nestárnoucí Ivo Svoboda. Proti Přelouči vyrukoval do základu a hned se jeho přítomnost odrazila na výsledku… No, tak jednoduché to zase nebylo, navíc Přelouč při veškeré úctě byla přece jen slabším soupeřem, ale že zkušený útočník uklidnil svůj tým dvěma góly v prvním poločase, o tom nebylo sporu. Výhru z kategorie relativně snazších má za sebou stále stoprocentní Moravská Třebová, v jejím dresu řádil zejména autor hattricku Libor Lebiš. V Holicích není lehké bodovat, litomyšlská Jiskra si odvezla remízu, která nesporně má svoji hodnotu.

Svitavy – Přelouč 4:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Do utkání jsme vstoupili solidně a pro jeho vývoj bylo důležité, že jsme se poměrně brzy ujali po pěkné akci vedení. Bylo znát, že nastoupil Ivo Svoboda, dal i druhou branku po spolupráci s Pikovským, kterému trochu pomohl chybující obránce. Soupeř však také uměl zahrozit, neuhlídali jsme jeden z jeho protiútoků a Čada zakončoval osamocen pohodlně do odkryté branky. Povedlo se nám však udeřit „do šatny“ poté, co Novák poslal hezký míč mezi obránce na Brázdu a ten si sám před brankářem poradil s přehledem. Po změně stran se hosté pokoušeli o nebezpečné útoky, ale do pořádného zakončení se nedostali. V 72. minutě jsme definitivně rozhodli, po rohovém kopu skóroval hlavou Válek. V závěru přišla ještě korekce výsledku z penalty za ruku. Celkově jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli, ale rozhodně si nemyslím, že by Přelouč měla patřit mezi slabé týmy v přeboru.

Leoš Cirkl, trenér FK Přelouč: Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, což se potvrdilo. Domácí hráli rychlý kombinační fotbal. Nás mrzí inkasovaná branka do šatny. Opět jsme se nevyvarovali individuálních chyb a dvě branky jsme domácím darovali. Stále tak čekáme na první body v kraji.

Holice – Litomyšl 1:1

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva SK Holice: Do utkání jsme vstoupili celkem dobře a po většinu první půle jsme hru kontrolovali. Hosté se k zakončení dostali až po půlhodině hry, kdy jsme inkasovali. Do poločasu se nám podařilo vyrovnat. Druhý poločas byl spíše boj, v jehož závěru jsme my neproměnili pokutový kop a šanci soupeře náš gólman zlikvidoval. Celkově to beru jako ztrátu.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do Holic jsme odjeli se značně okleštěnou sestavou, ale vzhledem k tom, že někteří hráči nastoupili se sebezapřením a díky pomoci dorostenců jsme dali dohromady slušný počet hráčů. Dal se očekávat vyrovnaný souboj, který rozhodnou maličkosti. Soupeř vstoupil do utkání lépe, byl lepší v kombinaci i pohybu, postupem času se hra vyrovnala, i my jsme se dostávali do hry. V tu chvíli jsme přežili velkou šanci domácích, která skončila na břevně naší branky. Krátce nato jsme se dokázali prosadit díky rychle rozehrané standardní situaci a přesnému zakončeni Folty. Následovala pasáž, kdy jsme během pěti minut měli tři skvělé brejkové situace, ale nedokázali je využít, za což jsme byli po právu potrestáni, když si propadnutý míč našel Václavek a nemýlil se. Ve druhém poločase jsme měli jak my, tak soupeř několik slušných příležitostí, jak utkání rozhodnout, ale to se ani jednomu týmu nepodařilo. My přežili penaltu a soupeř v závěru naši stoprocentní šanci, kdy šel sám na branku dorostenec Čermák. Z mého pohledu se nakonec zrodila spravedlivá remíza. Hráčům patří poděkování, protože i když někteří nemohli prakticky celý týden trénovat, aby doléčili zranění a mohli v sobotu hrát, a pro další to byla buďto premiéra, nebo nastoupili po dlouhé době, tak utkání zvládli velmi dobře.

Moravská Třebová – Heřmanův Městec 4:1

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Utkání se nám povedlo. Během osmi minut jsme vedli o dva góly. Potom se na hřišti trochu jiskřilo, soupeř snížil po situaci, z jaké bychom rozhodně neměli inkasovat. Ještě do poločasu se nám podařilo přidat třetí branku, po změně stran jsme eliminovali snahu hostů o zdramatizování průběhu, naopak jsme skórovali počtvrté a do závěru měli klid. Hrálo se na mokrém terénu, po kterém rychle chodil míč, což nám vyhovovalo. Celkově to myslím bylo od obou mužstev utkání dobré úrovně, z našeho mužstva vynikl Lebiš třemi pěknými góly. Jsem rád, jak jsme zvládli vstup do soutěže poté, co se na Ukrajinu vrátil Storchous, na hostování do divize odešel Matocha a pořád se potýkáme s absencemi. Snažíme se však udržet nastavený směr.

3. KOLO: Holice – Litomyšl 1:1 (1:1). Branky: Václavek – Folta. Třemošnice – Choceň 0:2 (0:1). Branky: Štanglica, Pánek. Moravská Třebová – Heřmanův Městec 4:1 (3:1). Branky: Lebiš 3, Olejník – Hauf. Česká Třebová – Libišany 4:6 (2:2). Branky: Vaňous 2, Müller, Fric – Motyčka 2, Záruba 2, Fidra, Šibal. Moravany – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:0). Branky: Knotek – Klouda 2, Koblížek. Svitavy – Přelouč 4:2 (3:1). Branky: I. Svoboda 2, Brázda, Válek – Čada, Hejcman z pen. Vysoké Mýto B – Horní Ředice 1:3 (0:1). Branky: Wimmer – Pithart, Janoušek, Morávek.

Zápas Pardubičky – Lanškroun byl odložen kvůli nezpůsobilému terénu.