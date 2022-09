V minulých sezonách obvykle platilo: Když nastoupí Svitavy na choceňském Parapleti, dopadne to s nimi špatně. Jejich fanoušci se dopředu děsili těchto výjezdů. Nicméně poslední srpnová sobota ukázala, že i Svitavští umí v Chocni zahrát a dokonce tam, světe div se, i naplno bodovat. Po třech výhrách kousl do kyselého jablka porážky moravskotřebovský Slovan. V Horních Ředicích herně nepropadl, ale výsledkově mu to nevyšlo.

Choceň – Svitavy 2:4

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Odehráli jsme velice špatný první poločas. Chyběl pohyb, špatně jsme bránili a přicházely laciné ztráty. K tomu jsme navíc soupeři darovali během pěti minut dvě branky ze standardek. Ve druhém poločase jsme začali konečně běhat a podařilo se nám snížit na 2:3. Chvilku před koncem nás bohužel hra na riziko stála čtvrtou branku v naší síti.

Znovu nula ku nule. Cerekvice sbírá bod po bodu bezgólovými plichtami

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: První poločas byl z naší strany velice dobrý, snad i na hranici našich možností. Pomohlo nám brzké vedení, když Chlup z trestného kopu střelou podél zdi překvapil brankáře. O chvíli později po rohu prošel balon napříč vápnem k úplné volnému Brázdovi a ten se trefil pěkně po zemi. Domácí z ojedinělého útoku nastřelil břevno, jinak jsme však hráli prim my a to potvrdil třetím gólem ze samostatného úniku Pikovský. Po změně stran soupeř přidal a najednou ho bylo všude plno. Podařilo se mu snížit na rozdíl jediné branky, ale nic dalšího jsme mu nedovolili. V závěru se v pokutovém území uvolnil přes dva protihráče Palatka a definitivně pojistil výsledek. Druhá půle nám tolik nevyšla, ale za předvedený výkon v té první jsme si vítězství zasloužili. Jsme moc rádi, že se nám konečně povedlo prolomit choceňské prokletí. Dá se říci, že jsme v Chocni zdolali takový náš soukromý Everest…

Lázně Bohdaneč – Litomyšl 0:1

Tomáš Jupa, sekretář SK Lázně Bohdaneč: Těžko se takový zápas hodnotí. Kluci dřeli, makali a v drtivé části zápasu jsme měli jasnou převahu. Jenže co je to platné, když fatálně selháváme v koncovce. Soupeř využil ojedinělou šanci. Poté výsledek už pouze ubránil. Pokud ani z drtivého závěrečného tlaku nejsme schopni vytěžit nic, tak nemůžeme bodovat. Výkon byl dobrý, víme, na čem pracovat. Jedeme dál.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: V týdnu jsme hráče připravovali na to, že narazíme na kvalitního soupeře, ale musím uznat, že Lázně Bohdaneč naše očekávání předčily. Soupeř na tom byl prakticky po celý zápas kombinačně a pohybově výrazně lépe. Bylo znát, že má v kádru celou řadu zkušených fotbalistů. Naštěstí pro nás jeho kombinace končily u velkého vápna a vyjma dvou nebo tří náznaků si nevybavuji vyloženou příležitost domácích. My jsme v týdnu opět počítali absence, dvě dokonce ještě v den zápasu a tomu jsme museli přizpůsobit i taktiku, tedy hrát z kompaktního obranného bloku a vyrážet do rychlých protiútoků. V prvním poločase se nám to moc nedařilo, ale po pěkné kombinační akci a perfektním zakončení Lukáše Tomšů jsme se dostali do vedení. Stejný hráč měl ještě jednu stoprocentní příležitost, ale nedokázal ji využít. V druhém poločasu jsme čelili velkému tlaku a jen s vypětím všech sil jsme ubránili hubené vedení. V tomto zápase jsme byli maximálně efektivní a odvážíme velmi cenné tři body.

Horní Ředice – Moravská Třebová 3:0

Petr Rydval trenér FK Horní Ředice: Střetli jsme se se zatím nejlepším soupeřem a výsledek se rodil velice těžce. O to víc chválím za charakter celý mančaft, který byl skvěle řízen z brány Jirkou Lindrem.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: I když to vypadalo, že se hráči před utkáním kvalitně rozcvičili a nachystali, tak prospali hned první útočnou akci soupeře a průnikovou přihrávku, po které jsme obdrželi rychlou branku. Domácí celek a jeho trenéra musím ocenit, je tam vidět dobrá práce, je to tým pohyblivý, kombinačně zdatný, hráči se neustále nabízejí, myslím, že je to mužstvo i na vyšší soutěž. Do poločasu mělo ještě několik gólových možností. My jsme se dostali více do hry ve druhém poločase, několikrát jsme i zahrozili, ale na obrat ve vývoji utkání to tentokrát nebylo. Naopak jsme ještě dvakrát inkasovali a o výsledku tím bylo rozhodnuto. Dlouhou dobu jsme drželi příznivou sérii bez porážky a řekl bych, že jsme teď dostali docela dobrou fotbalovou lekci. Pevně doufám, že to pro nás bude dostatečným ponaučením před dalšími náročnými zápasy.

4. KOLO: Lanškroun – Vysoké Mýto B 1:0 (1:0). Branka: D. Skalický. ČK: 0:1 (Jeníček). Choceň – Svitavy 2:4 (0:3). Branky: Vatrala, Coufal – Chlup, Brázda, Pikovský, Palatka. Libišany – Holice 6:1 (3:0). Branky: Chmelík 2, L. Kraják 2, Šibal, Balog – T. Jedlička. Přelouč – Česká Třebová 0:3 (0:2). Branky: Vaňous, Novotný, Grepl. Moravany – Pardubičky 1:3 (0:1). Branky: Beran – Havelka, Markl, Krejčí. ČK: 1:0 (Kosina). Horní Ředice – Moravská Třebová 3:0 (1:0). Branky: Pithart 2, Obermajer. Heřmanův Městec – Třemošnice 2:0 (2:0). Branky: Trnka 2 (1 z pen.). Lázně Bohdaneč – Litomyšl 0:1 (0:1). Branka: Tomšů.