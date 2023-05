KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/: Zoufale potřebuje body moravskotřebovský Slovan, neboť se nad ním stále vznáší katovská sestupová sekera. Derby proti Svitavám se však nestalo okamžikem, který by ho nastartoval směrem k záchraně. Kdo si naopak v boji o setrvání v nejvyšší soutěži ve víkendovém dějství hodně pomohl, to je choceňský Spartak, protože tříbodový zisk na tradičně horké půdě v Heřmanově Městci se počítá hodně vysoko.

SKP Slovan Moravská Třebová vs. TJ Svitavy. | Foto: Martin Alexa

Třetí výhru v řadě zapsala litomyšlská Jiskra a tentokrát byla z kategorie přesvědčivých, na půdě topících se Moravan nasázela půltucet gólů. „Po náročném středečním utkání v Chocni jsme udělali nějaké změny, abychom rozložili síly na více hráčů. Úvod utkání byl opatrný, my jsme museli přepnout na menší hřiště a to nám chvíli trvalo. Do první velké šance se dostali domácí, nastřelili břevno a z protiakce přišel pokutový kop pro nás, který bezpečně proměnil Sršeň. O pár minut později nás skvělým zákrokem podržel brankář Jílek a opět hned z následující akce zvýšil naše vedení Štarman. Od té doby bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Výsledek jsme postupně navyšovali, a to jsme celou řadu dalších příležitostí neproměnili. Velkým plusem tohoto utkání pro nás bylo, že jsme mohli do hry zapojit i dorostence a hráče, kteří delší dobu nehráli a všichni to zvládli velmi dobře,“ byl spokojen trenér Roman Pražák. Jiskru čeká ve středu pohárové semifinále v Lázních Bohdaneč (17.00) a do finále v pardubické ligové aréně jí chybí poslední krok.

Bystré dovedlo zápas k výhře i v deseti mužích. Další ztráty lídrů třetí třídy

Výsledek derby mezi Moravskou Třebovou a Svitavami je sice nejtěsnější možný, ale aktuální výkonnostní rozdíl mezi oběma rivaly byl na trávníku daleko patrnější. „Mohli jsme sice brzy prohrávat, když Kopa napálil po rohu břevno, ale jinak jsme soupeře prakticky po celou dobu přehrávali. Měli jsme neustálou převahu, ale veškeré šance zahazovali, spoustu nám toho vychytal gólman Schreiber, řadu pokusů nám domácí zablokovali nebo srazili na roh. Ujala se teprve umístěná střela Filipa Čížka na začátku druhého poločasu. Hubené skóre vydrželo až do konce, domácí hrozili pouze nebezpečným Holubem, ale poradili jsme si s tím. Naše vítězství je určitě zasloužené, brankově však mělo být vyjádřeno výrazněji,“ vyjádřil se vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla, který připomněl ještě jeden zajímavý moment derby. „Po samostatném úniku Palatky a zákroku domácího Olejníka rozhodčí tahal červenou kartu, ale náš hráč mu sám řekl, že se o faul nejednalo, a vyloučení protihráče odvolal,“ ocenil Palla sportovní gesto mladého svitavského fotbalisty.

Další derby mezi vysokomýtskou rezervou a Českou Třebovou nabídlo dietní podívanou, zejména v první polovině podprůměrné kvality. Po změně stran bylo na trávníku přece jenom o malinko živěji. Domácím vyšla souhra z pravého křídla a zásluhou Švejdy se ujali vedení, hosté vyrovnali z penalty a dělba bodů byla spravedlivá. „První poločas ve Vysokém Mýtě připomínal spíše přátelské utkání. Hra se odehrávala převážně uprostřed hřiště bez většího vzruchu. Druhá půle byla o něco zajímavější. Domácí se dostali do vedení po pěkné akci z pravé strany. Zvýšenou aktivitou se nám podařilo vyrovnat, i když to bylo z pokutového kopu. Kluci si šli za vítěznou brankou, té jsme se ale bohužel nedočkali. Bod z venkovního hřiště se počítá a jsme s ním spokojeni,“ hodnotil českotřebovský kouč František Dvořák ml.

Vítězství, kdy se herně zrovna nedaří, mají vysokou cenu, řekl trenér Chudý

Kdo ví, jestli právě skalp Heřmanova Městce nebude tím počinem, který Chocni v konečném účtování zajistí kýženou záchranu. Z tamního areálu se totiž body příliš často nevozí. „Prvních deset minut nám trvalo, než jsme se na hřišti srovnali a dostali do zápasu. Bohužel se soupeři podařilo vstřelit branku. Rychle jsme se ale oklepali, dostali hru pod kontrolu a začali domácí tým přehrávat. Znovu přicházely gólové příležitosti, které jsme nedokázali proměnit. Do poločasu jsme skóre přece jen vyrovnali pohotovým zakončením Radima Fikejze. V druhé půlce jsme vstřelili další dvě pěkné branky Jakubem Kužmou a Martinem Šabatou. Konec utkání jsme si pohlídali. Zasloužená výhra a pro nás důležité body,“ pochvaloval si hrající trenér Petr Zahálka.

Lanškroun si v boji o „stupně vítězů“ v krajském přeboru připsal ztrátu, když před svými fanoušky nestačil na Libišany. „Utkání bylo po celou dobu vyrovnané. Nám se podařilo dostat se brzy do vedení, když chybnou rozehrávku soupeře potrestal Ptáček, ale bohužel náskok jsme dlouho neudrželi. Nejvíce nám zatápěli Krajákovi, podobně jako všem týmům v krajském přeboru. Nejprve jsme inkasovali po rychlém protiútoku a následně jsme jednomu z nich nechali příliš prostoru k tomu, aby si před šestnáctkou navedl míč do střelecké pozice. Do druhého poločasu jsme šli s plánem zvýšit aktivitu, ale hned zkraje nás přibrzdil další akce hostů ze strany zakončená zblízka dorážkou. S přispěním protihráče, který si srazil do vlastní sítě Ďurišovu přihrávku, se nám podařilo vstřelit kontaktní branku, ale o vyrovnání jsme usilovali marně, naše zakončení šlo buď vedle, nebo do brankáře. Myslím, že to byl spíše remízový zápas, Libišany byly šťastnějším týmem. Hraje se ale na góly a těch jsme dali méně,“ vyjádřil se trenér Lanškrouna Pavel Hrabáček.

26. KOLO: Moravany – Litomyšl 0:6 (0:2). Branky: Sršeň z pen., Paclík, Štarman, vlastní (M. Lukas), L. Severa, Šmíd. Vysoké Mýto B – Česká Třebová 1:1 (0:0). Branky: Švejda – Flídr z pen. Lázně Bohdaneč – Třemošnice 0:1 (0:0). Branka: J. Vančura. Horní Ředice – Přelouč 4:0 (2:0). Branky: Morávek 2, Plašil z pen., Pithart. Pardubičky – Holice 2:1 (1:0). Branky: Müller, Svatoň – Václavek. Lanškroun – Libišany 2:3 (1:2). Branky: F. Ptáček, vlastní (Motyčka) – O. Kraják 2, Vaníček. Heřmanův Městec – Choceň 1:3 (1:1). Branky: Turina – R. Fikejz, Kužma, Šabata. Moravská Třebová – Svitavy 0:1 (0:0). Branka: F. Čížek.