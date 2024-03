/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Odstartovala jarní část nejvyšší krajské soutěže fotbalistů a z pohledu vyslanců svitavského regionu to výsledkově nedopadlo nijak extra. Svitavy vytěžily ze zápasu v Lázních Bohdaneč alespoň bod, když ztratili dvougólový náskok, litomyšlská Jiskra vyšla z měření sil v Heřmanově Městci úplně naprázdno. V případě obou „našich týmů“ přitom platí, že se na přírodní trávě ocitly na jaře vůbec poprvé po dvouměsíčním pobytu na umělkách…

Přechod z umělé trávy na přírodní bez jediného tréninku. S tím se v prvním jarním duelu potýkali jak fotbalisté Svitav (na snímku ve žluto-modrém), tak Litomyšle. | Foto: Martin Alexa

„Protože na stadionu v Bohdanči, na rozdíl od nás, dokázali připravit trávník, museli jsme k prvnímu jarnímu mistrovskému utkání nastoupit bez minuty tréninku na přírodní trávě. To se projevilo hned v začátku utkání, kdy nás domácí přehrávali,“ konstatoval vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla. Jakmile se však hosté na hřišti rozkoukali, tak začali úřadovat. Nejprve po trestném kopu Chlupa propadl balon k pohotově zakončujícímu Králíčkovi, aby se o chvíli později ujala pěkná spolupráce Ehrenberger – Králíček – Juřík. A posledně jmenovaný ještě navíc orazítkoval tyč. Jenže závěr poločasu Svitavským totálně nevyšel. „Byla to od nás hrozivá pětiminutovka. V obraně jsme nakupili spoustu chyb, které vedly k vyrovnání do přestávky,“ litoval Palla.

Druhý poločas byl bojem o stržení vedení na jednu nebo druhou stranu. Největší příležitost spálil v 69. minutě Juřík, kterého pěkně poslal středem hřiště do úniku Králíček. Svitavský útočník šel sám na brankáře, udělal mu kličku a potom zbrkle nastřelil břevno…. „Také domácí nás několikrát dokázali pozlobit, ale ani oni nebyli přesní a tak nakonec došel zápas asi ke spravedlivému smírnému výsledku,“ dodal svitavský vedoucí.

Premiéra trenéra Františka Dvořáka st. na litomyšlské lavičce nedopadla výsledkově dobře. Soupeř z Heřmanova Městce se gólově prosadil v polovině každého z poločasů a stačilo mu to na vítězství, protože hosté zůstali směrem dopředu bezzubí. Kromě stále distancovaných bratrů Severových jim scházeli z obvyklého základu i Folta s Paclíkem a to byl příliš výrazný zásah do sestavy.

„Máme za sebou ne příliš dobrý vstup do jarní části. Po dvou měsících výhradně na umělce jsme přišli na trávník přírodní a moc nám to nesedlo. K tomu je ale třeba podotknout, že domácí tým byl mnohem živější a šel za bodovým ziskem daleko odvážněji. Z každého pohybu bylo cítit, jak moc chce vyhrát. Z tohoto pohledu je jeho vítězství zasloužené. První poločas jsme nezvládli, druhý byl o dost lepší, ale i tak to bylo z naši strany málo. V době, kdy jsme po změně stran přebírali otěže hry, nás soupeř potrestal z rohu a tím nás dostali opět dolů. Kdyby v naší brance nestál Tomáš Jílek, nevím, kde by se zastavilo skóre zápasu. Dojeli jsme na nedobrou vnitřní komunikaci a úzký kádr. Když chybí čtyři fotbalisté z už tak málo početného kádru, je to hodně znát. Musíme vydržet ještě dvě kola a věřit, že si to všechno zase sedne,“ vyjádřil se kouč Dvořák.