/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Další stoprocentní víkend pro svitavské reprezentanty v nejvyšší krajské fotbalové soutěži. Svitavy využily výhodu druhého domácího zápasu v řadě a splnily roli favorita. Litomyšlská Jiskra zvládla složitý zápas v Třemošnici a protáhla svoji stoprocentní bilanci. Tuto středu 30. srpna od 17.30 se oba celky utkají ve Smetanově městě v odloženém utkání 2. kola Poháru hejtmana Pardubického kraje.

TJ Svitavy vs. SK Pardubičky. | Foto: Martin Alexa

Pro třetí podzimní vítězství si litomyšlský tým dojel do Třemošnice, kde se hrálo na náhradním hřišti (hlavní areál je v rekonstrukci), což hostům do karet rozhodně nehrálo. Situaci však ustáli, když i ve třetím duelu sezony se střelecky prosadil Ladislav Severa a v kritické chvíli se zaskvěl gólman Tomáš Jílek, který soupeři kryl pokutový kop. „Utkání v Třemošnici se odehrálo na rezervním hřišti a podle toho to také vypadalo. V podstatě všechno, co jsme na soupeře připravovali, jsme museli před zápasem změnit, protože fotbal se hrát nedal. Není ani moc co hodnotit, byl to boj, ze kterého jsme vyšli vítězně. Do poločasu jsme se ujali po skvěle vyřešeném brejku vedení, po přestávce jsme ale museli odolávat tlaku domácích, kteří nás nakopávanými míči přikovali na naši polovinu, ale až na jednu výjimku jsme to zvládli skvěle. Přestáli jsme i pokutový kop po ruce v našel pokutovém území, který skvěle zlikvidoval Jílek. V závěru jsme po výborném presinku střídajících hráčů utkání rozhodli, když premiérovou branku v našem dresu zaznamenal Mrázek. Musím kluky pochválit za bojovnost a nasazení, protože toto opravdu nebyl terén pro nás, i přesto jsme to zvládli a získali další tři body,“ uvedl kouč Jiskry Roman Pražák.

Třetí kolo a třetí vítězství pro Mladějov. Napínavá bitva o čelo pro Sebranice

Od Svitav se nic jiného než tříbodový zisk proti Pardubičkám nečekal, cesta k němu ovšem byla trnitá. „Soupeř přijel s velice dobrou defenzivní taktikou, poctivě a organizovaně bránil a vyrážel k občasným rychlým výpadům, po jednom z nich „lízl“ Šindelář svojí střelou tyčku. My jsme pár zajímavých momentů a střeleckých pokusů měli, ale dlouho z toho nic nebylo, až v závěru poločasu se nám povedla pěkná akce a po spolupráce Filipa a Michala Čížkových a Pikovského zakončoval do odkryté branky Chlup, jehož náběh obrana soupeře nezachytila. Obraz hry zůstal i po změně stran obdobný, klid do našich řad vnesl Zoicas, který po hodině hry po závaru ve vápně zvýšil na 2:0. Hosté potom hru více otevřeli, ale do vážnější příležitosti se dostali jenom jednou, když nás po hlavičce Svatoně zachránilo břevno. V celkovém pohledu je naše vítězství zasloužené, Pardubičky se však prezentovaly v dobrém světle,“ uvedl po zápase vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 4. KOLO: Svitavy – Pardubičky 2:0 (1:0). Branky: Chlup, Zoicas. Lázně Bohdaneč – Česká Třebová 0:1 (0:0). Branka: Polášek. Třemošnice – Litomyšl 0:2 (0:1). Branky: L. Severa, Mrázek. Prosetín – Choceň 1:2 (0:2). Branky: Kulháň – M. Fikejz, R. Fikejz z pen. Heřmanův Městec – Libišany 2:4 (1:2). Branky: Hlaváč, Hauf – L. Kraják 2, Horyna, O. Kraják. Lanškroun – Moravany 3:0 (2:0). Branky: Pecháček, vlastní (M. Lukas), Martinec. Horní Ředice – Holice 4:1 (1:1). Branky: Janoušek, Skoumal, Pithart, Morávek – Balog. Vysoké Mýto B – Přelouč 0:0 (0:0).