Co to znamená nastoupit v reprezentační přestávce proti rezervě profesionálního klubu, o tom se na vlastní kůži přesvědčili svitavští fotbalisté. Rybička a spol. jim nachystali krušné sobotní dopoledne.

Moravská Třebová – Horní Ředice 0:1

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Myslím, že to byl velmi dobrý fotbal s vysokými parametry krajského přeboru proti vyspělému a technicky zdatnému soupeři. První poločas byl velice opatrný, oba týmy vycházely ze zajištěné obrany, gólovka nebyla k vidění v podstatě žádná. Druhá půle začala v obdobném stylu, ale ne všichni aktéři do rámce utkání zapadli. Snažil jsem se mužstvo připravit herně a takticky, soupeř byl ale připraven komplexněji a proto vyhrál. Kluky chválím za předvedený výkon, horší to bylo s disciplínou, tam máme rezervy, což platí také pro mě, sám jsem neudržel nervy na uzdě. Mámě se co učit, jak zvládat podobné zápasy a krotit emoce… Mrzí mě obrovská šance Robina Matochy, který měl v závěru, kdy už jsme byli v devíti, na noze vyrovnání.

Tomáš Flachs, trenér FK Horní Ředice: Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první snesl nejpřísnější měřítko. Oba týmy hrály velmi pěkný fotbal ve vysokém tempu, i když jenom s náznaky šancí na obou stranách. Hra musela diváky bavit. Po změně stran jsme se dostali do vedení, Březina zahrával rohový kop, míč propadl celým pokutovým územím, kde si ho na zadní tyči našel Plašil. Po zbytek zápasu domácí dohrávali ve velkých emocích, z toho vyplynula další červená karta, my tak dohrávali závěr proti devíti. Bodů si vážíme, kluci se nenechali rozhodit. Zápas zvládli fyzicky i mentálně a zaslouží pochvalu.

Litomyšl – Luže 4:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do utkání s Luží jsme nevstoupili špatně, měli jsme převahu, byli více na míči, dařilo se nám kombinovat, ale to vše trvalo pouze do první branky. Pak přišlo naše klasické domácí trápení a snaživý soupeř z jediné vážnější situace za celý první poločas dokázal srovnat. Nutno dodat, že po naší velké hrubce v rozehrávce. O poločase jsme si důrazně vysvětlili, že takhle doma hrát nemůžeme. Naštěstí to hráči pochopili a druhý poločas byl z naší strany výrazně lepší. Pomohlo nám i to, že hosté odešli fyzicky. Dali jsme tři branky a další šance zahodili, povinné body zůstali doma, ale opět se nám nepodařilo navázat na výkony z venkovních hřišť.

Chrudim B – Svitavy 7:1

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: V úvodu je třeba podotknout, že náš výkon nabral jiných rozměrů i díky zařazení čtyř hráčů z kádru A týmu do pole, na jejichž kvalitu se napojili i další a fotbal z naší strany až na úvod druhé půle snesl hodně vysoké měřítko. V každém případě tu byla jasný záměr z hlediska sestavy a vše dopadlo tak, jak mělo. Je ale potřeba říci, že i jasný výsledek nijak nesnižuje výkon Svitav. Hrají dobrý kombinační fotbal, rozdaly si to s námi s otevřeným hledím a rozhodně zaslouží za předvedenou hru velkou pochvalu.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Jak říkal Komenský: „Škola hrou“. To, co drilujeme na tréninku, nám ligoví fotbalisté Chrudimi předvedli v praxi. Prostě nás přehrávali, do poločasu dali tři góly a položili tím základ k výsledku, nás k ničemu moc nepustili. Když jsme ze začátku druhé půle snížili a vzápětí měli ještě jednu slibnou šanci, tak se zdálo, že snad budeme mít nějakou naději. Jenže v průběhu dalších dvanácti minut nám soupeř nasypal ještě čtyři branky a bylo rozhodnuto. Až když domácí prostřídali pět hráčů, tak se ukázalo, že bychom s jejich klasickým béčkem byli schopni sehrát vyrovnanou partii, ale ani v těchto fázích jsme gól nedali. Nedá se říci, že by kluci nebojovali, že by se nesnažili, ale kvalitě domácích v kombinaci a práci s míčem nestačili. Je třeba tento zápas hodit za hlavu a soustředit se na ty nadcházející.

11. KOLO: Litomyšl – Luže 4:1 (1:1). Branky: 11. a 64. Tomšů, 72. L. Severa, 87. Sršeň – 35. Koukal. Česká Třebová – Choceň 4:2 (2:0). Branky: 10. Vaňous, 44. vlastní (Fikejz), 50. Klumpar, 81. Pešek – 57. Coufal, 86. Fikejz. Moravská Třebová – Horní Ředice 0:1 (0:0). Branka: 79. Plašil. Chrudim B – Svitavy 7:1 (3:0). Branky: 30., 41., 65. a 67. Rybička, 8. a 58. Juliš, 55. Žalud z pen. – 47. I. Svoboda. Moravany – Lanškroun 0:2 (0:0). Branky: 45. F. Ptáček, 53. Skalický. Heřmanův Městec – Rohovládova Bělá 8:0 (4:0). Branky: 57., 63. a 72. Levinský, 4. a 67. Pilný, 12. a 37. Jošt, 35. Hlaváč. Třemošnice – Holice 1:0 (0:0). Branka: 56. Brom. Pardubičky – Proseč 3:0 (1:0). Branky: 20. a 77. Knyshov, 72. Krejčí.