Litomyšl – Horní Ředice 0:3

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Během šesti dnů nás čekal třetí zápas a velmi silný soupeř. I vzhledem k tomu v jakém počtu momentálně trénujeme a připravujeme se na zápasy, jsme chtěli vycházet z kompaktního bloku, čekat na brejkové situace a standardky. Před utkání jsme hráče upozorňovali na to, že Ředice jsou velmi silné ve standardních situacích, abychom se tedy vyvarovali hloupých faulů. Bohužel to nejspíš bylo k ničemu, protože jsme do poločasu dostali dvě branky právě po trestných kopech po zbytečných faulech. V závěru poločasu jsme se i my dostali do nebezpečné situace a byla nám odepřena stoprocentní penalta, která nás mohla vrátit do utkání, bohužel rozhodčí naprosto nepochopitelně pro všechny mlčel. O přestávce jsme změnili rozestavení s tím, že se pokusíme s utkáním něco udělat, ale proti velmi zkušeně hrajícímu soupeři se nám to nepodařilo, nevytvořili jsme si prakticky nic a v poslední minutě z brejku soupeř udeřil potřetí. Hosté se po změně stran soustředili na bránění a nutno dodat, že i jim byla odepřena jasná penalta, čímž rozhodčí kompenzoval první poločas. Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě, potrestal naše chyby a zkušeně si dokráčel pro tři body.

Petr Rydval, trenér FK Horní Ředice: Odehráli jsme tři zápasy v šesti dnech a únava se na nás trochu projevila. O to větší radost máme z výsledku. Hru opět skvěle dirigoval Jirka Janoušek.

Svitavy – Pardubičky 3:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Hodnocení mohu začít lakonicky – jak je důležité míti na hřišti Svobody, tentokrát oba dva. Po šesti minutách fauloval unikajícího protihráče Novák a šli jsme do deseti. V první chvíli jsme se zlobili, ale musím uznat, že to byla oprávněná červená karta. Takže jsme museli trochu přeskupit sestavu, ale chtěli jsme zůstat aktivní a to se vyplatilo. O gólové vyjádření naší snahy se postarali Svobodovi. Nejprve Ivo, který se prosadil v šestnáctce po autovém vhazování, následně Dominik, který těžil z dobré práce spoluhráčů před brankou soupeře. Pojistku výsledku přidal po přestávce po rohovém kopu a hlavičce Czehowského do břevna dorážející Ivo Svoboda. Spokojenost tentokrát panuje jak s výsledkem, tak s předvedeným výkonem. Vyhrát, když jsme byli skoro celé utkání v deseti a nadto nepustit soupeře prakticky do žádné nebezpečné situace, to rozhodně úspěch je. Potěšující bylo, že jsme vydrželi s aktivním pojetím po celých 90 minut, zatímco hostům zřejmě střetnutí nesedlo a působili dost naivním a hodně rozháraným dojmem.

Luboš Pilař, trenér SK Pardubičky: Zápas ovlivnily dvě věci. První bylo brzké vyloučení domácího hráče, což nám paradoxně spíše ublížilo, a za druhé tvrdá hra domácích. A my se s tím bohužel nedokázali srovnat. Tohle utkání nám nevyšlo. Domácí měli větší touhu tento zápas zvládnout a zaslouženě vyhráli.

9. KOLO: Holice – Lanškroun 4:3 (1:1). Branky: Václavek 2, T. Jedlička, Prokop – F. Ptáček 2, Š. Kolomý. Přelouč – Choceň 5:2 (2:1). Branky: Klas, Kmoníček, Oliva z pen., Novák, Pištora – Gronych, Štanglica. Třemošnice – Vysoké Mýto B 2:1 (2:1). Branky: Malý z pen., Šebek – Hájek. Moravská Třebová – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:2). Branky: Potáček – Kárský, Sadílek z pen., Kejmar. Libišany – Heřmanův Městec 4:1 (2:0). Branky: Fidra 2, Záruba, O. Kraják – Turina. Svitavy – Pardubičky 3:0 (2:0). Branky: I. Svoboda 2, D. Svoboda. ČK: 1:0 (J. Novák). Česká Třebová – Moravany 1:1 (0:1). Branky: Novotný – V. Novák. Litomyšl – Horní Ředice 0:3 (0:2). Branky: Janoušek, Morávek, Kaufman.