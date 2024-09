TJ Svitavy vs. SK Lázně Bohdaneč.

/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Drhne to a drhne. Další výsledkově nevýrazný víkend mají za sebou okresní zástupci v nejvyšší krajské fotbalové soutěži dospělých. Pouze moravskotřebovský Slovan rozmnožil svoje bodové konto, remíza v Lanškrouně jistě není k zahození. Litomyšlská Jiskra neodehrála v Prosetíně povedené představení a Svitaváci podruhé v řadě zklamali svoje fanoušky, tentokrát jim utekl souboj s Pardubičkami. Tahákem následujícího kola je derby Moravská Třebová – Svitavy.

S jasným cílem napravit předešlé zaváhání s Lázněmi Bohdaneč vyrukovali svitavští fotbalisté proti Pardubičkám. Jenže znovu tvrdě narazili. „Citelně nám chybí někdo, kdo by byl ochotný vzít na sebe zodpovědnost v zakončení. Je tam příliš strachu a alibismu. Zdá se, že nám zraněný Ehrenberger schází více, než jsme si byli ochotni připustit,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla.

„Mladíci z Pardubiček nás od začátku naháněli po celém hřišti, nenechali nám klid na rozehrávku, dostali nás pod tlak, což se projevilo při prvním obdržené brance. Čtyřikrát za sebou jsme poslali zpětnou přihrávku Jílkovi, ten při čtvrtém takovém balonu nastřelil protihráče Havelku a ten otevřel skóre. Hned po změně stran po centru zprava jsme vinou nedůslednosti v osobním souboji inkasovali podruhé. Hned vzápětí po průnikové přihrávce utekl Králíček, obešel i brankáře a vykřesal naše naděje. Jenže to bylo všechno, ve zbytku zápasu jsme vyvinuli velkou snahu, ale ve finální fázi jsme se téměř k ničemu nedostali,“ řekl Palla.

„Nedá se říci, že bychom zahráli úplně špatně, ale soupeř na nás byl dobře připraven, svým neustálým pohybem nám dělal problémy, nedovolil, abychom si něco vážnějšího připravili a skoro k ničemu nás nepouštěl. Navíc to vydržel téměř po celou dobu, až v závěru začal zdržovat a polehávat, ale účel to splnilo,“ dodal zklamaný svitavský vedoucí.

Bodovat v Lanškrouně, to se vždycky cení, i když Slovanisté cítili, že ani plný zisk nebyl úplně mimo jejich dosah. „V prvním dějství jsme moc fotbalové krásy nepředvedli, spíše skoro nic. Nedařilo se nám, navíc jsme inkasovali ze standardní situace. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře s odhodláním výsledek otočit v náš prospěch. Vytvořili jsme si několik příležitostí ke skórování, ale proměnili pouze jednu. A tak fotbalová bitva skončila nerozhodně. Pro náš tým to jsou další zkušenosti, které nám velmi chybí a připravují nás o lepší výsledky,“ hodnotil trenér Petr Václavek.

Třetí zápas v řadě bez bodu, to je aktuální litomyšlská bilance. Na horké prosetínské půdě uhrála Jiskra bezbrankový poločas, druhá část hry se jí však nepovedla. „Těžko hledat pozitiva. Potvrdil se dosavadní trend, tedy střídání lepších výkonů s těmi slabšími. Na vyprahlém hřišti jsme nebyli schopni rozvinout delší kombinaci a zcela jsme zaostávali v osobních soubojích. Po bezbrankové první půli se domácí prosadili po rohovém kopu, což do našich řad vneslo ještě větší nervozitu a nepřesnosti v rozehrávce. Soupeř poté kontroloval hru a po pojištění si výsledku v podobě druhého gólu byla k vidění jen naše marná snaha zvrátit nepříznivý vývoj zápasu,“ prohlásil trenér Martin Hašek.