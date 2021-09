Víkend v nejvyšší krajské fotbalové soutěži se netýkal hráčů Heřmanova Městce a Litomyšle. Průtrž mračen, jaká se na Chrudimsku strhla, znemožnila regulérní průběh zápasu. Týmy sice se zpožděním na hřiště vyběhly, ale po pár minutách hry zjistily, že na takové ploše se o mistrovské body hrát skutečně nedá. Náhradní termín byl určen na 28. září.

Svitavy – Luže 9:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Je to moje rekordní vítězství ve Svitavách… Přitom zápas především v prvním poločase zase tak jednostranný nebyl, hosté měli ve svém střetu několik individualit, které nám místy dokázaly zamotat hlavu. Jako tým však nebyli celiství a měli v sestavě i slabá místa. Zlomem byl kiks gólmana, který daleko před vápnem promáchl balon a Juřík ho pohodlně dovedl do opuštěné branky. Zvyšoval tím na 3:0 a soupeř se potom složil. Jeho dva góly po změně stran nic neřešily, my jsme pokračovali v aktivní hře a zasloužené vysoké vítězství ozdobili dalšími pěknými brankami. I když přesnost našich přihrávek nebyla pokaždé optimální, tak řada útočných akcí byla skutečně vydařených. Dobré tři body, snad to podobně půjde i dál.

Moravská Třebová – Pardubičky 2:1

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Jednalo se o naprosto vyrovnané utkání s velice kvalitním soupeřem, rychlostně i technicky velmi dobře vybaveným. Naštěstí pro nás jeho útočné choutky končily na hranici šestnáctky. My jsme byli lepší v tom, že jsme se častěji dostávali ke střelbě. Kluci si v tomto směru dali říci a četnější střelecké pokusy vedly i ke dvěma gólům, nejprve po nechytatelné bombě a poté po výborně zahraném trestném kopu, který si hosté tečovali do vlastní sítě. V závěru nás Pardubičky pořádně zmáčkly, z tlaku vytěžili snížení z penalty, ale vítězství jsme i se štěstím udrželi.