„Povinné“ svitavské vítězství nad Prosetínem se nerodilo vůbec jednoduše, pojistku přidali domácí z rychlého výpadu teprve v 90. minutě. „Hrál první proti čtrnáctému, ale na hřišti tak velký rozdíl k vidění rozhodně nebyl, naše výhra byla zase těžce vydřená. Tohoto soupeře jsem osobně viděl poprvé a udělal na mě dobrý dojem. Kdyby se hostující hráči zklidnili ve finální fázi, tak nás klidně mohli porazit, ostatně první vyloženou šanci měli oni, když z dorážky napálili břevno. Nám se potom naštěstí povedla spolupráce Chlupa, Králíčka a zakončujícího Juříka, díky čemuž jsme se ujali vedení. Ale na pojištění výhry jsme čekalo do úplného závěru, kdy dlouhý sprint převedl Chlup a po jeho přihrávce se ve vápně uvolnil a přesně zakončil dorostenec Vojtěch Havlát. Byl to podstatně těžší boj, než by napovídalo postavení mužstev v tabulce. Hlavní věc je, že jsme to vítězně zvládli, a teď nás čeká výzva jménem Horní Ředice, kam se pojedeme poprat o první místo,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla.