/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Další dobře zvládnuté kolo v podání regionálních zástupců v nejvyšší krajské soutěži fotbalistů! Jak Litomyšl, tak Svitavy braly o posledním říjnovém víkendu znovu tři body a jsou součástí silné skupiny týmů, která se vytvořila za stále vedoucí a pořád nedostižnou dvojici favoritů z Horních Ředic a Libišan.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa

Litomyšlská Jiskra otevřela sezonu čtyřmi výhrami v řadě, v následných pěti utkáních získala jediný bod a nadto vypadla z poháru, aby nyní zaznamenala čtvrtý plný zásah za sebou. A nejtěsnější úspěch proti nebezpečné Chocni je z kategorie perně vydřených, tudíž nadmíru cenných. „Čtvrté vítězství v řadě se nenarodilo vůbec lehce a to hlavně kvůli naší celozápasové neschopnosti proměnit i ty nejvyloženější šance. Utkání se odehrálo na velmi těžkém terénu, takže oba týmy sázely na jednoduchost. V první šanci se ocitli hosté, ale neproměnili, v průběhu prvního poločasu už jsme to dále byli my, kdo pálil jednu možnost za druhou. Paradoxně jsme se ujali vedení po standardní situaci Urbana, která k údivu všech prošla přes celé vápno a skončila v brance. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, hosté se uchýlili k jednoduché hře a do našeho vápna létal jeden míč za druhým. My se díky tomu z brejků dostali minimálně do čtyř naprosto ložených šancí, ale nedokázali jsme nic proměnit. Když jsme potom přežili velkou příležitost hostujícího Gronycha, tak utkání dospělo k našemu zaslouženému vítězství, i když se nerodilo lehce. Bohužel je to u nás stále stejné, neumíme si zápasy udělat lehčí. Stačilo by proměnit polovinu gólovek a nemuselo by docházet k takovým dramatickým závěrům. Je stále na čem pracovat,“ vyjádřil se trenér Jiskry Roman Pražák.

Třebařov těsně padl v Dlouhé Loučce, ale pořád má k podzimnímu primátu nejblíže

Svitavy se vydaly na dlouhou cestu do Třemošnice a vzhledem ke stále se prohlubujícím potížím se sestavou musely sáhnout k mimořádným opatřením. „Neměli jsme prakticky kam sáhnout, takže naskočili naši „internacionálové“ Ivo Svoboda s Martinem Brůnou, kterým patří poděkování za to, že nám ve složité situaci pomohli. První poločas byl vyrovnaný, hra se přelévala ze strany na stranu bez výraznějších šancí a nic moc se do 41. minuty nedělo. Potom na hřišti náhle zkolaboval domácí Lukas Lazaridis, utkání bylo přerušeno a byla přivolána záchranná služba. Hodně nepříjemný moment, ale snad by měl být v pořádku. Druhá půle byla zajímavější a my jsme z aktivity vytěžili dva góly. Nejprve se po přiťuknutí od Svobody prodral přes dva beky do zakončení Juřík a trefil se přesně k tyči. Spolupráce stejných hráčů vedla i ke druhé brance, tentokrát osvědčil svůj přehled v zakončení Svoboda. Ten se potom trefil po standardní situaci rozehrané Brůnou ještě jednou, ale tento gól mu nebyl uznán pro ofsajd. Největší možnost domácích zmařil Tomiškovi včasným vyběhnutím Cabal a závěr jsme si pohlídali. Fotbalově to v Třemošnici žádný zázrak nebyl, ale jsou to tři cenné body z venku,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla.

Finálová repríza pro Litomyšl. Nová Paka nastřílela Chocni krutých šestnáct gólů