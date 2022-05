Nejvíce práce měla s očekávaným vítězstvím poněkud překvapivě litomyšlská Jiskra, ale tři body se ve fotbale dávají i za hubený výsledek. Moravská Třebová se do předpokládaného tempa rozjela ve druhém poločase a stálo to za to, pět gólů v síti soupeře je toho dokladem. Svitavy odehrály druhé vydařené střetnutí na cizím trávníku v řadě, dlouhý „zájezd“ do Třemošnice z jejich pohledu nevyzněl nadarmo.

Litomyšl – Proseč 1:0

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Utkání s Prosečí jsme zvládli za tři body, ale výkon to od nás nebyl takový jako v minulých kolech. Určitě nám nechyběla snaha, ale vázla nám kombinace a hlavně jsme byli strašně nepřesní ve finální fázi. Poměrně brzy jsme se dostali do vedení, ale další branky jsme i přes několik vyložených šancí nedokázali vstřelit. Pozitivní je, že jsme utkání dohráli s nulou a také zjištění, že i když se nám herně tolik nedaří, tak jsme utkání schopni dovézt do vítězného konce. Oproti předešlému duelu v Chocni jsme udělali v základní sestavě hned šest změn a nikdo z hráčů, co naskočili po delší době, rozhodně nezklamal.

Jarní šlágr vyzněl pro Janov, pět kolem před koncem je v nejvýhodnější pozici

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: Nevím, komu jsme co udělali, ale kosí nás jedno zranění za druhým. Při předzápasové rozcvičce škrtáme Rybičku, během prvního poločasu odchází Zdeněk Marek a hlavně Matěj Hromádka, který si nezaviněně těžce zranil koleno. Samotný zápas přinesl převahu Litomyšle, která však díky naší skvěle takticky organizované obranné hře vedla jen k jednogólovému náskoku. V závěru jsme hru otevřeli, zkusili udělat zázrak v podobě vyrovnání, ale nakonec jsme byli spíše rádi, že nás podržel Lampárek dvěma zákroky od vyšší porážky. Vítězství Litomyšle je zasloužené, přesto si myslím, že bychom si bod za statečnost zasloužili. Klukům děkuji a v týdnu musíme zjistit, kdo bude vůbec schopen nastoupit v příštím zápase.

Třemošnice – Svitavy 0:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Musím říci, že jsem v podání našeho týmu po dlouhé době viděl opravdu výborný poločas. Hráli jsme ve vysokém tempu, měli jsme navrch kombinačně i rychlostí. Což se trochu projevilo po změně stran a především v závěru, kdy jsme trochu šlapali vodu, to ale domácí hráči také. Na skóre se to projevilo poprvé po pěkné akci, kdy Čížek vyslal přesným pasem do křídla Tůmu, ten se protáhl podél obránce a ideálním centrem vybídl ke skórování Svobodu. Domácí za celý zápas zahrozili nebezpečně snad jen jednou po standardní situaci z boku vápna, ale Cabal nadvakrát výtečně zasáhl. Krátce po přestávce rozehrál Novák trestný kop, posla dlouhý míč na Svobodu, ten si ho zpracoval a prodloužil na Brázdu, jenž zakončil lobem před vybíhajícího brankáře. V dalším průběhu aktivita na obou stranách opadla a mnoho zajímavého toho k vidění nebylo. My jsme si zaslouženou výhru s přehledem hlídali.

Ve středu 18. května je na programu semifinále Poháru hejtmana Pardubického kraje: Moravská Třebová versus Svitavy. Výkop je v 17 hodin.

Moravská Třebová – Rohovládova Bělá 5:0

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: První poločas byl z naší strany příliš zabržděný a v pomalém tempu. Soupeř působil místy živěji, aktivněji, vyhrával osobní souboje, hrozil ze standardních situací a některé z nich byly nebezpečné. I my jsme se do několika šancí dostali, ale nedotáhli je ke gólovému konci. Ve druhé půlce jsme začali hrát jinak, více jsme využívali středovou řadu a rovněž křídelní prostory, odkud přiletěly centry na úvodní dvě branky. Potom se ujaly i další naše střelecké pokusy, hostům viditelně docházely síly, v teplém počasí bylo znát, že měli jediného náhradníka. Ve druhém poločase jsme je začali přehrávat a po zásluze přesvědčivě zvítězili.

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: O výsledku zápasu rozhodla kvalita na všech postech a šíře kádru domácích. Dokázali jsme držet krok pouze v prvním poločase, kdy do šaten se šlo za stavu 0:0. Ve druhé půli přišla desetiminutovka hrůzy mezi padesátou a šedesátou minutou, kdy jsme inkasovali celkem čtyřikrát. V poslední minutě ještě domácí přidali pátou branku a musím říct, že zaslouženě vyhráli.

25. KOLO: Moravany – Horní Ředice 3:3 (0:2). Branky: Knotek 3 – Machatý, Rejfek, Březina. Česká Třebová – Holice 3:2 (1:0). Branky: Flídr, Grepl, Novotný z pen. – T. Jedlička, Václavek. Chrudim B – Lanškroun 3:2 (2:1). Branky: Holub, Brychnáč, Linhart – Pecháček 2. Litomyšl – Proseč 1:0 (1:0). Branka: L. Severa. Pardubičky – Choceň 0:2 (0:1). Branky: Vatrala 2. Třemošnice – Svitavy 0:2 (0:1). Branky: Svoboda, Brázda. Moravská Třebová – Rohovládova Bělá 5:0 (0:0). Branky: Bednář 2, Novotný, Marek, Storchous. Heřmanův Městec – Luže 4:0 (4:0). Branky: Hauf 2, Trnka, Salfický.