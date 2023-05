I. A TŘÍDA: Svitavská rezerva zabrala po třech velice nepovedených střetnutích a zaplašila obavy, že by se mohla namočit do záchranářských bojů. Z pohledu našeho regionu to mělo jedinou „vadu na kráse“, že totiž přehrála v derby Poličku a ta tudíž zůstává v pásmu ohrožení až po uši. Suverénně nejlepší jarní vystoupení má za sebou Dolní Újezd, který doma nevídaným způsobem přejel postupového aspiranta z Prosetína.

SK Polička vs. TJ Svitavy B. | Foto: Deník/Radek Halva

„Konečně, už bylo na čase,“ oddechl si po vítězství 3:1 kouč svitavské rezervy Martin Komoň. „Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Důležité bylo, že jsme na rozdíl od minulých kol neinkasovali hned v úvodu utkání a celkově zahráli mnohem lépe do obrany. V prvním poločase jsme měli problém s přesností finální přihrávky, ale ve druhém jsme udeřili po dvou standardních situacích a potom z rychlého protiútoku do otevřené obrany. Za výhru jsem samozřejmě rád, podali jsme dobrý výkon,“ byl spokojen Komoň.

„Věřili jsme, že si poprvé na jaře přivezeme něco z venku, ale tento cíl se nám začal bortit ještě před zápasem, protože Poul odjel s reprezentací sálovky do Francie a z osobních důvodu nemohl nastoupit Šmída, který se minule střelecky chytil. Přesto jsem odehráli solidní první poločas, měli jsme tam dvě tři velice dobré možnosti, ale bohužel se zase projevilo, jak klukům chybí potřebný klid a rozvaha. Vést alespoň 1:0, možná se utkání mohlo vyvíjet jinak, ale to jsou jen kdyby. Do druhého poločasu nastoupil náš odchovanec Ehrenberger a stejně jako v podzimním vzájemném střetnutí nám ukázal, že dát gól není zase takový problém. Nejprve skóroval hlavou a posléze z brejku do otevřené obrany, mezitím jsme ještě nepokryli po centru Juříka a bylo hotovo,“ vyjádřil se trenér Roman Kysilko, nad jehož týmem se před nadcházejícími dvěma zápasy s přímými konkurenty v boji o udržení (Tatenice, Luže) vznáší Damoklův meč.

Co by Polička tak naléhavě potřebovala, to se nyní dostalo Dolnímu Újezdu. Vydařený nástup do zápasu! V 5. minutě po spolupráci s Fulíkem otevřel účet Frňka, hned vzápětí se ujala kombinace Frňky se zakončujícím Drahošem a bylo to 2:0. A z domácích najednou spadlo veškeré napětí a favorit z Prosetína se nestačil divit. Třeba parádnímu trestnému kopu Fulíka, kterým odpověděl na korekci hostů. Po přestávce domácí celek otěže hry z rukou nepustil a když se po rohovém kopu prosadil Nádvorník, bylo za stavu 4:1 rozhodnuto. Závěrečné minuty přinesly gólovou nadílku a Dolní Újezd slavil výsledek, jaký před utkáním asi nečekali ani největší tamní optimisté.

Fotbalisté Jablonného nad Orlicí mají za sebou domácí dvojzápas, po kterém se díky současnému zaváhání Prosetína vyšvihli na vedoucí pozici. Herně to od nich nebyl žádný oheň, ale zisk čtyř bodů se bezesporu počítá. Vítězství v pátečním dohrávaném duelu proti Luži se rodilo v bolestech a zásluhu na něm měl závěr prvního poločasu, kdy nejprve Kyllar hlavou po trestném kopu vyrovnal na 1:1, aby o chvilku později po individuálním úniku dokonal obrat Filip. Ani to ovšem lehkost na kopačky domácích nepřineslo a výhry, kterou po přestávce uhájili, to byla hodně upracovaná. V neděli přijel do Jablonného dobře hrající Zámrsk a utkání se proměnilo spíše ve vyčkávanou, zda někdo udělá chybu a kdo ji případně potrestá. Ne, že by se hrálo úplně bez vzruchu, ale neujala se žádná z možností a bezgólová plichta vcelku odpovídala dění.

Program dohrávek – středa: České Heřmanice – FC Jiskra 2008 (17.00).

Ztrátu v boji o záchranu utrpěl tým FC Jiskra 2008. Ne snad, že by remíza s kvalitním soupeřem ze Skutče byla sama o sobě tragédií, to rozhodně ne, ale když zápas rozehrajete tak dobře, že vedete 2:0 a ještě v 80. minutě 3:1, tak by se nemělo stát, že vám výhra proteče mezi prsty. Jenže domácí koncovku zápasu nezvládli, nepohlídali si standardní situace hostů a ti dokázali skóre srovnat.

Další orlické derby na novém tatenickém pažitu přineslo překvapení, neboť od domácích se po jejich týden starém fiasku v Proseči mnoho nečekalo, nadto když k nim zavítaly České Heřmanice stále pokukující po TOP trojce. Jenže domácí jsou, jak se zdá, týmem, který umí zabrat v okamžiku, kdy se to od něho zrovna nečeká. Na jaře to předvedl už v Dolním Újezdu a více než dvě stovky fanoušků měly důvod k potlesku i v tomto případě. Relativně bezpečné třígólové vítězství znamená, že tatenický celek pronesl hlasité slovo do záchranářských bojů v I. A třídě, nadto dokázal vynulovat silnou heřmanickou ofenzívu, takže v nedělním odpoledni to byly samé pozitivní zprávy.

Z dělby body mezi letohradskou a ústeckoorlickou rezervou (utkání se hrálo na stadionu v Mistrovicích) asi nikdo úplně nejásal, ale na druhou stranu nad ní ani přehnaně nehořekoval. Vzhledem k průběhu se jednalo o víceméně spravedlivý rezultát. Domácím se sice ve druhém poločase podařilo obrátit vývoj z 0:1 na 2:1, ale poslední slovo měl po rychlém výpadu pohotově dorážející Bartoš a v závěrečné čtvrthodině hry přes snahu obou rivalů nikdo s brankovým poměrem nepohnul.

I. A TŘÍDA – dohrávka 18. kola: Jablonné nad Orlicí – Luže 2:1 (2:1). Branky: Kyllar, Filip – Fejl z pen.

21. kolo: Dolní Újezd – Prosetín 6:2 (3:1). Branky: Frňka 2 (1 z pen.), Drahoš, Fulík, Nádvorník, R. Vanat – Filipi, Tichý. Svitavy B – Polička 3:1 (0:0). Branky: Ehrenberger 2, D. Juřík – Stejskal. FC Jiskra 2008 – Skuteč 3:3 (2:1). Branky: Kaplan, Dvorský z pen., Matoulek – Horáček 2, Talácko. Letohrad B – Ústí nad Orlicí B 2:2 (0:1). Branky: Hiller, Vencl – Paata z pen., Bartoš. Luže – Proseč 0:3 (0:3). Branky: Mareš 2, Klíma z pen. Tatenice – České Heřmanice 3:0 (2:0). Branky: P. Knápek, Kristek, D. Tareš. Jablonné nad Orlicí – Zámrsk 0:0 (0:0).