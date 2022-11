Výsledek s vysokou přidanou hodnotou! Svitavské béčko na lánské umělce přehrálo silný Prosetín 2:0 a posunulo se do top pětky I. A třídy. „Vítězství bylo zasloužené. Měli jsme více gólových šancí a mohli vyhrát i výraznějším rozdílem. Zápas sice byl hodně o soubojích, alev rámci možností jsme se prosadili také kombinačně. Spokojenost panuje jak s výsledkem, tak s nasazením i důrazem v zakončení,“ uvedl trenér Martin Komoň.

Nezvykle produktivní Jiskra: Ze tři vážnějších příležitostí vstřelila dvě branky

Dolní Újezd potřeboval proti rezervě Ústí nad Orlicí pro větší klid nutně naplno bodovat, což se mu povedlo, i když se ve druhém poločase za stavu 2:1 dostal proti soupeři hrajícímu v deseti bez vyloučeného Petrjánoše do stavu, kdy se hodně strachoval o výsledek. Naštěstí přišla pojistka z kopačky Frňky dříve, než to mohlo dopadnout špatně. „Nebyl to zrovna oslnivý výkon našeho mužstva, docela jsme se třásli o výhru, ale body se počítají,“ oddechl si sekretář klubu Jan Kabrhel.

Veterán Dittrich vychytal čisté konto a Bystré po dalším vítězství drží špici

Po bodech naléhavě žízní i Polička, které hrozí, že bude přezimovat na sestupové pozici. V Zámrsku však od nich zůstala na hony daleko. „Byla to poměrně jednoznačná záležitost Byli jsme opravdu v okleštěné sestavě, v první půli se ještě docela úspěšně bránili, ale po inkasované brance po rohovém kopu bylo znát, že jakmile hru více otevřeme, tak nebudeme mít šanci zastavit rychlé výpady domácích. A přicházely další góly v naší síti. Soupeř mě svým výkonem mile překvapil, hrál slušně kombinačně,“ uznal po porážce trenér Roman Kysilko.

13. KOLO: Luže – FC Jiskra 2008 5:1 (2:1). Branky: Kolář 2, Richter, Koukal, Zelinger z pen. – T. Vyšohlíd. Svitavy B – Prosetín 2:0 (1:0). Branky: Kuda, Válek. Tatenice – Letohrad B 1:0 (1:0). Branka: Totušek. Jablonné nad Orlicí – Skuteč 3:2 (0:2). Branky: Krejsa, Lička, Filip – Novák 2. Dolní Újezd – Ústí nad Orlicí B 3:1 (2:1). Branky: Fulík, P. Frank, Frňka – Pinkava. ČK: 0:2 (Petrjánoš, Pirkl). Proseč – České Heřmanice 1:1 (0:0). Branky: Koutný – Bárta. Zámrsk – Polička 5:1 (1:0). Branky: Csernyanszký 2, Matoušek, Houžvička, Jiráský – Stejskal.