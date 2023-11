/OSOBNOST DENÍKU/ Byl to zápas, který měl jednoho hrdinu. Svitavští fotbalisté porazili v…

Litomyšlský tým se po výsledkově nepovedeném září zvedl a v Holicích si připsal třetí vítězství v řadě. „I přesto, že jsme do Holic odjeli jen s dvanácti zdravými hráči, tak jsme podali nejlepší výkon v podzimní části soutěže. Hráči skvěle dodrželi taktický plán a jen zásluhou naší nepřesné koncovky jsme nezvítězili mnohem vyšším rozdílem. V prvním poločase jsme se ujali vedení po skvěle sehraném brejku, ale další čtyři stoprocentní brankové příležitosti neproměnili. Do druhé půle jsme šli s tím, že potřebujeme rychle přidat druhou branku a uklidnit se, což se povedlo a v 50. a 54. minutě jsme zápas rozhodli. Domácím se podařilo snížit, ale my si koncovku utkání dokázali pohlídat a dokráčeli si pro zasloužené tři body,“ byl spokojen trenér Roman Pražák.