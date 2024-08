„Apeloval jsem na kluky, aby navázali na posledních třicet minut ze Slatiňan, protože nás čekal soupeř, který bude důrazný a nevypustí žádný souboj. Bohužel jsme do zápasu nevstoupili vůbec dobře a byli jsme to my, kdo mohl z první šance inkasovat. Po celý první poločas jsme se do hry nedostali, byli všude druzí a někdy i třetí, takže jsme klidně mohli prohrávat 1:3,“ zdůraznil poličský trenér Mirek Stejskal, že o přestávce v kabině měl svým svěřencům co říci.

A jeho slova padla na úrodnou půdu. „Druhá půle od nás byla výrazně lepší, což jsme potvrdili dvěma rychlými zásahy. Proseč byla dále nebezpečná zejména ze standardních situací, ale kluci to v obraně všechno s přehledem zvládli a uhájili čisté konto. Získali jsme tak ležité tři body a těšíme se na sobotní zápas se zatím stoprocentními Rozhovicemi,“ dodal Stejskal.

Třetí zápas, třetí remíza, podruhé bezgólová. Plus, nebo mínus na žamberském pažitu? Podle kouče Milana Janka spíše to druhé. „Zápas v mnohém připomínal náš úvodní venkovní duel v Letohradu. Oproti minulému týdnu jsme se vyvarovali chyb v obranné činnosti a bez velkých problémů jsme se vypořádali s jediným nebezpečným hráčem soupeře Cvikem. O remíze rozhodla opět naše neschopnost využít šance. Domácí snad neměli jedinou vážnější možnost, naopak naše dvě až tři příležitosti po gólu volaly, jenže zůstaly bez využití. Škoda, před zápasem bych bod bral, po utkání vidím výsledek asi jako ztrátu,“ prohlásil svitavský lodivod.