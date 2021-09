Jedna věc je ve druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži z pohledu Svitavska alespoň částečně pozitivní. Pokud totiž proti některému z „našich“ týmů vyrukují suveréni z Libišan, potom z toho nejsou dvouciferné debakly, ale docela solidní utkání s „normálním“ průběhem. Bylo tomu tak rovněž o víkendu, kdy hvězdný celek z Pardubicka, byť hrající bez některých svých futsalových opor, zavítal na Svitavský stadion.

Svitavy B – Libišany 0:2

Předpokládanou výhru si lídr I. A třídy ze hřiště rezervy odvezl a celý průběh utkání měl relativně pod kontrolu, domácí však nesehráli úlohu bezbranné oběti a při troše štěstí a pohotovosti v zakončení se utkání dalo zdramatizovat. Bez vstřeleného gólu to ovšem jít nemohlo.

„Hosté byli i bez svých futsalistů fotbalovější a vyhráli zaslouženě. My jsme však neodehráli úplně marný zápas,“ potvrdil svitavský trenér Milan Janko. „O lepší výsledek nás připravily jednak nedůraz ve vápně před druhým gólem a potom hodně špatná koncovka v některých slibných situacích před brankou soupeře,“ doplnil Janko.

FC Jiskra 2008 – Dolní Újezd 0:2

V krásném areálu v Červené Vodě a před parádní diváckou kulisou se střetly dva celky náležející do horní poloviny tabulky, takže se dala očekávat rovnocenná partie. Nebylo tomu ale tak. „Měli jsme po všech stránkách navrch. Hned v úvodu zápasu mohlo být rozhodnuto, když jsme měli během pár minut tři loženky, ale skóre se ještě neměnilo. Hrálo se většinou na polovině Jiskry, naše akce se líbily a čekali jsme na gól,“ popisuje zápas klubový sekretář Jan Kabrhel. Trefil se „do šatny“ Drahoš, ani po přestávce se toho na obrazu hry mnoho nezměnilo a po pojistce z Fulíkovy kopačky bylo „vymalováno“.

„Naši borci výsledek kontrolovali a zaslouženě si odvážejí tři body. Trenér Čejka preferuje důrazný a technický fotbal, takže se právem těšíme na další zápasy. Tím nejbližším bude derby v Poličce,“ poznamenal Kabrhel.

Zámrsk – Polička 5:2

Polička zažívá na podzim trápení, které nebere konce. Do Zámrsku cestovala k souboji dvou rivalů, kteří na tom byli podobně bídně, ale černou výsledkovou sérii uťali domácí fotbalisté. A to rázně. Příběhy poličských vystoupení jsou neustále podobné. Hosté opět nezvládli první poločas, v němž nabrali třígólové manko, a přestože potom vyvinuli velkou snahu vrátit se do utkání, tak to k ničemu zásadnímu nevedlo.

„Těžko se mi to komentuje. Asi se nedá vymlouvat na to, že nám chybí čtyři hráči ze základu, ale prostě nám vypadla hlavní osa týmu a bez ní chybí potřebná kvalita. Po docela solidním začátku přijde první přímý kop soupeře a gól, první ztráta míče a gól a je v podstatě hotovo. Klukům nelze vyčítat, že by se nesnažili, nechali na hřišti všechno, bojovali, ale před pohledem na tabulku nelze strkat hlavu do písku,“ uvedl vedoucí mužstva Jarmil Andrle.

7. KOLO: FC Jiskra 2008 – Dolní Újezd 0:2 (0:1). Branky: Drahoš, Fulík. Svitavy B – Libišany 0:2 (0:1). Branky: O. Kraják, Fidra. Žamberk – Rosice nad Labem 1:0 (1:0). Branka: Bartoš. Letohrad B – Přelouč 2:1 (1:0). Branky: Černohous 2 – Forman. Ústí nad Orlicí B – Vysoké Mýto B 4:1 (2:0). Branky: Krátký 2, Procházka, Pinkava – Sedlák. Zámrsk – Polička 5:2 (3:1). Branky: Chadima, T. Houžvička, Lipavský, Novák z pen., D. Houžvička – T. Švec, Bárta. Lázně Bohdaneč – Tatenice 4:0 (2:0). Branky: Kejmar z pen., Sadílek, Klátil, Markl.