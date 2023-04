I. B TŘÍDA SKUPINA B: Sloupnici se nově nabyté vedení v tabulce zalíbilo a upevnila si ho vítězstvím v Březové nad Svitavou, kde se o něj postaral dvěma trefami pohotový Ondřej Mikulecký. Kontakt neztratil ani Žamberk, který v regionálním derby udolal Jehnědí.

FO Lanškroun B vs. TJ Jaroměřice. | Foto: FB TJ Jaroměřice

Na dvou stadionech se nehrálo, když nezpůsobilé terény nedovolily odehrát duely Janov – Kunčina a Dobříkov – Libchavy.

Sloupničtí fotbalisté nastoupili v Březové na trávník coby novopečený lídr I. B třídy a aktivním úvodem naznačili, že tuhle pozici nehodlají o svátečním víkendu pustit. Nicméně ani domácí se nechtěli nechat zahanbit a hra se postupně vyrovnala. Prvním klíčovým momentem byla 30. minuta a špatné vyběhnutí gólmana Kejdy, soupeř byl u míče dříve a trest za tuto chybu byl nemilosrdný v podobě dorážky O. Mikuleckého do odkryté branky. Také u druhé trefy byl tento hráč, po změně stran přidal pojistku po rohovém kopu. Achillovou patou Březovských bylo finální řešení útočných akcí, které bylo s výjimkou nastřeleného břevna hodně bezzubé. „Snahu domácích o kontaktní branku naše dobře hrající obrana eliminovala. Ve slušně hraném utkání naše mužstvo vyhrálo zaslouženě,“ uvedl sloupnický trenér Zdeněk Kocman.

FO Lanškroun B vs. TJ Jaroměřice.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

Více boje než fotbalové krásy bylo k vidění v derby mezi Žamberkem a Jehnědím. Přesto se slibné střelecké příležitosti na obou stranách rodily, do úspěšného konce však byla dotažena jediná. Ve 42. minutě se po úniku rychlého Kořána dostal k zakončení Cvik a nadvakrát dostal balon do sítě. Hubený náskok domácí ve druhém poločase hájili především proti úsilí Gregara, který znamenal pro jejich obranu stálé nebezpečí, ale na gólmana Vítka si nepřišel. Na druhé straně se Žamberku otevíraly brejkové možnosti do otevřené obrany, ale také bez efektu, takže se těsné skóre ani po hektickém závěru nezměnilo a Žamberk může dál spřádat postupové plány.

Senzace kola, a bezesporu to tak lze nazvat, se narodila na podmáčeném terénu v Pomezí. Domácí zabrali v utkání, kdy se to snad nejméně čekalo, když si bojovným a obětavým výkonem vyšlápli na podzimního půlmistra ze Svratoucha. Ukázali tím, že jejich záchranářské snažení může být přece jenom úspěšné, pokud s takovým odhodláním jako nyní budou hrát častěji. Duel dostal grády po půlhodině a vedoucím zásahu Stýbla, na penaltové vyrovnání hostujícího Pavlíka potom ještě do poločasového hvizdu odpověděl klasickým „šatnářem“ Pořízka. Domácí vycítili naději na překvapivý zisk, po hodině hry je k němu ještě více přiblížil Mojdl, jenž rovněž zachoval pevné nervy při penaltové exekuci. Závěrečný tlak soupeře přinesl kontaktní gól, nic více však tým Pomezí favoritovi nedovolil a se svými fanoušky oslavil nečekané tři body.

Podle předpokladů si Semanín poradil na domácím hřišti s moravskotřebovskou rezervou a pojistil si umístění v popředí tabulky. Lanškrounské béčko po dvou výhrách v úvodu jara myslelo na třetí dílek do skládačky, ale v souboji s Jaroměřicemi muselo vzít zavděk bezgólovou remízou, když střetnutí se po většinu času odehrálo mezi šestnáctkami.

FO Lanškroun B vs. TJ Jaroměřice.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

I. B TŘÍDA – skupina B – 17. kolo: Březová nad Svitavou – Sloupnice 0:2 (0:1). Branky: O. Mikulecký 2. Semanín – Moravská Třebová B 3:0 (1:0). Branky: Hajdari 2, P. Urbanec. Žamberk – Jehnědí 1:0 (1:0). Branka: Cvik. Pomezí – Svratouch 3:2 (2:1). Branky: Stýblo, Pořízka, Mojdl z pen. – Pavlík z pen., Hanskut. Lanškroun B – Jaroměřice 0:0 (0:0).

Utkání Janov – Kunčina a Dobříkov – Libchavy byla odložena.